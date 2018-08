Il sindaco di Riace | Faccio lo sciopero della fame perché il nostro modello di

Migranti - al via Riace in Festival : sciopero della fame per il sindaco Mimmo Lucano : Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, dobbiamo andare avanti con quel mondo meticciato che il 17 dicembre ha portato a Roma uomini e donne nel nome dell'antirazzismo, dell'antifascismo e dell'...

Riace - il sindaco che ha cambiato l’accoglienza ora fa lo sciopero della fame : Non so chi di voi conosce Mimmo Lucano. E’ il sindaco di Riace, paese noto a tutti per i bronzi ma conosciuto da molti anche per aver dato vita ad un progetto di accoglienza da esportare in tutto il mondo. Tutto è iniziato nel 1998, con lo sbarco di duecentocinquanta profughi dal Kurdistan a Riace Marina. Quella mattina Mimmo, assistente in un laboratorio chimico, sta andando sul posto di lavoro quando s’accorge che sulla spiaggia del suo ...

Immigrati - il sindaco di Riace : campagna di odio produce la morte : Reggio Calabria , askanews, - Nelle baraccopoli di San Ferdinando e di Rosarno non c'è rispetto dei diritti umani, c'è un degrado umano. Perché le autorità se ne accorgono solo quando succedono questi ...

Soumaila Sacko - 2mila in corteo a Reggio Calabria. Il sindaco di Riace : “Odio per migranti ma non una parola sulla mafia” : “Schiavi mai”. A venti giorni dall’omicidio di Soumaila Sacko, il maliano ucciso a San Calogero, oltre duemila persone hanno sfilato sul corso Garibaldi a Reggio Calabria per dire no allo sfruttamento dei migranti che lavorano nelle campagne della Piana di Gioia Tauro e in altre realtà d’Italia. Una manifestazione, organizzata dal sindacato Usb che è stata l’occasione anche per contestare il clima d’odio che si respira nel Paese. “migranti ...

Ecco il modello d'accoglienza costruito a Riace da un sindaco sognatore : ... Berlino, i premi Nobel per la pace, convenuti per festeggiare i venti anni dalla caduta del Muro, fece un discorso di grande realismo: "Questi venti anni sono stati importanti per il mondo intero, ...

Ecco il modello d’accoglienza costruito a Riace da un sindaco sognatore : La Calabria è una terra difficile sulla quale imperversano da secoli stereotipi crudeli e immodificabili anche di fronte a esperienze contrapposte. Qualche giorno fa in un pezzo di terra che s’affaccia sul mar Tirreno pieno di immigrati che lavorano nell’agricoltura del posto, un giovane di ventin

Modello Riace. Salvini contro Lucano - Cgil difende il sindaco : "Per quanto riguarda le politiche di integrazione e inclusione sociale portate avanti a Riace, che efficacemente hanno rivitalizzato l'economia di quel territorio, la Cgil ha ripetutamente speso ...

Arci Reggio Calabria sugli attacchi di Salvini al sindaco di Riace : 'Nessun uomo è uno zero' : Il Comune di Riace ha inaugurato un modello di accoglienza esemplare, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, e dal quale tante realtà sociali ed istituzioni hanno tratto ispirazione. Si tratta ...

"Zero - per me è zero" Ed è scontro tra Salvini e il sindaco di Riace : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, famoso per le sue politche pro-migranti manda un messaggio a Matteo Salvini replicando ad un video, probabilmente della campagna elettorale, in cui il neo-ministro degli Interni lo definiva uno "zero": "È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno di una ...