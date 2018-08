Il settore automotive dell' Italia si muove in territorio positivo | +1 | 07% | | seduta

Si è mosso in territorio positivo il settore automotive dell'Italia - +1 - 18% - - corre Ferrari : Scambi positivi per il comparto italiano auto e ricambi , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

In flessione il settore automotive dell'Italia - -1 - 17% - - flessione scomposta per Ferrari : Teleborsa, - Movimento in ribasso per il comparto italiano auto e ricambi, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha avviato ...

Automotive - Dal settore arrivano trimestrali negative in serie : Ieri il gruppo FCA ha registrato a un crollo del titolo in Borsa di oltre il 15% a causa della decisione di rivedere al ribasso i target al 2018 dopo un secondo trimestre descritto come duro dal nuovo amministratore delegato Mike Manley. La società italo-statunitense non è, però, la sola realtà del settore a lanciare chiari segnali negativi sull'andamento dei suoi risultati finanziari. Tra ieri e oggi, grandi aziende come la General ...

Il settore automotive dell'Italia in rialzo - +1 - 47% - : Teleborsa, - Brilla il comparto italiano auto e ricambi nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 222.543,...

