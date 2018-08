Il Segreto Anticipazioni venerdì 3 agosto 2018 | addio a Candela

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Nazaria ha un figlio Segreto : Il ritorno a Puente Viejo di Fe darà il via ad una serie di scoperte per Mauricio. Il capomastro arriverà a trovare una salma ed a scoprire molte misteriose notizie sulla sua benefattrice Francisca. Da tempo inoltre il fido capomastro nutre dei sospetti sul comportamento della moglie, che si mostra in un modo alquanto strano, di che si tratterà? Scopriamo tutte le anticipazioni spagnole relative alla soap il segreto. anticipazioni Il segreto, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 3 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 3 agosto 2018: Julieta deve decidere cosa rispondere a Prudencio e sia nonna Consuelo che Emilia la mettono in guardia… Magdalena sembra aver trovato Nazaria e così fa vedere una fotografia a Fe, che in effetti la riconosce… Tutta Puente Viejo è in lutto per la morte di Candela e si prepara al funerale. Raimundo riesce a intrattenere Donna Francisca, in modo che non si presenti alle ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta seduce Fernando Mesia : anticipazioni spagnole Il Segreto: Julieta si avvicina a Fernando e inizia a sedurlo Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciare che Julieta si avvicina a Fernando. La Uriarte è disposta a tutto pur di scoprire cos’è accaduto a Saul. Come vi abbiamo già rivelato, il più grande dei fratelli Ortega perde la vita mentre tenta […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Julieta seduce Fernando Mesia proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio chiede a Saul di portare Julieta all'altare : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le trame di settembre svelano che Julieta Uriarte rimarra' malissimo dopo aver visto un bacio tra Saul e Laura. La ragazza, a questo punto, decidera' di approfondire la conoscenza con Prudencio. Proprio quest'ultimo, approfittera' di questa situazione per accelerare la celebrazione della funzione religiosa, facendo una spiazzante proposta al fratello. Il ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : ROBERT ha un figlio Segreto! : Una rivelazione shock è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Negli episodi della soap in onda in Germania a fine estate, infatti, la famiglia Saalfeld verrà sconvolta da una scoperta davvero inaspettata… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania tra fine agosto e inizio settembre! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: ROBERT ha un figlio illegittimo ROBERT e Madeleine, ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 2 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 2 agosto 2018: Sperando di poter riabbracciare il figlio Carmelito, Candela accetta di incontrare Venancia da sola, ma questa la decisione le costerà la vita… Tutto il paese di Puente Viejo, dopo la morte di Candela, è disperato per la perdita. Quanto a Severo, ora l’uomo cerca vendetta… Con questa puntata, esce dunque di scena l’amatissima attrice Aida De La Cruz, che per ...

Il Segreto Anticipazioni 2 agosto 2018 : Venancia uccide Candela : La trappola della crudele Venancia avrà risvolti drammatici: dovremo dire addio alla povera Candela.

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO chiede a SAUL di accompagnare JULIETA all’altare! : I preparativi del matrimonio tra PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) caratterizzeranno le puntate autunnali de Il Segreto: come abbiamo avuto occasione di anticipare ai nostri lettori, la nostra protagonista deciderà di accelerare le sue nozze con il fidanzato quando crederà che SAUL (Ruben Bernal) abbia intrapreso una relazione con Laura Moreno (Marta Cruz), un’affascinante infermiera appena arrivata a Puente ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 1° agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 1° agosto 2018: Julieta subisce il ricatto di Donna Francisca, che però manovra anche Prudencio in modo tale che la ragazza si allontani una volta per tutte da Saul… Vicente consegna a Nazaria il bottino che ha prelevato dalla cassaforte di Mauricio, ma scopriremo che solo Fe può accedere al conto corrente del capomastro… Candela riceve una nuova chiamata di Venancia. Intanto Onesimo ha ...

Il Segreto Anticipazioni 1 agosto 2018 : Vicente scopre che Fe è l'unica ad avere accesso al denaro di Mauricio : Dopo aver rubato il bottino dalla cassaforte di Mauricio, Vicente e Nazaria scoprono che il capomastro ha riservato il suo denaro solo e unicamente alla sua ex amante Fe.

Il Segreto Anticipazioni settimanali - puntate dal 5 all’11 agosto 2018 : Che ci dobbiamo attendere dalle puntate della soap Il Segreto relative alla settimana prossima? Le anticipazioni settimanali sugli episodi de Il Segreto da domenica 5 a sabato 11 agosto 2018 mostrano la paura, soprattutto in Carmelo, su ciò che Severo possa pianificare per vendicarsi dell’assassina della povera Candela. Don Anselmo non ricorda nulla, anzi la sua memoria lo porta a convincersi di essere stato insieme a donna Francisca, come ...

Anticipazioni Il Segreto - trama puntate 06-11 agosto 2018 : Severo sequestra Venancia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 06 a sabato 11 agosto 2018: Severo con un escamotage, riesce a rapire Venancia dal carcere. Donna Francisca fa una proposta sconcertante a Prudencio. Anticipazioni Il Segreto: Julieta, innamorata di Saul, vuole vederlo a tutti i costi e gli fissa un appuntamento. I due però non si vedranno mai perchè Donna Francisca tramerà alle loro spalle. Le prossime puntate italiane della soap opera “Il ...

Anticipazioni Il Segreto : ALFONSO vuole avere un fucile - perché? : Grandi preoccupazioni in arrivo per ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) nei prossimi mesi a Il segreto: già pensieroso per la mancanza di notizie della figlia Maria (Loreto Mauleòn) e del genero Gonzalo (Jordi Coll), dispersi a Cuba a seguito di un ciclone con i piccoli Esperanza e Beltran, il locandiere di Puente Viejo resterà amareggiato dall’ipotetica riapertura del processo contro l’assassino della sorella Mariana (Carlota ...

Anticipazioni Il Segreto : Nicolas abbandona il paese con la figlia Juanita : La soap opera iberica “Il Segreto” [VIDEO] trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset da circa cinque anni, continua ad appassionare il pubblico. Purtroppo, le Anticipazioni riguardanti i futuri episodi italiani non sono per niente buone, in quanto ci rivelano che l’ex fotografo Nicolas Ortuno, dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione e quindi a sfuggire alla condanna a morte, fara' perdere le sue tracce. In particolare il cognato di Alfonso ...