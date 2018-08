Il razzismo è l' arma ideologica dei globalisti contro il popolo italiano

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) "Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata daiper ammantare di antifascismo il loroanti-". A scriverlo in un post su Facebook il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana. "I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato".La legge 25 giugno 1993, n. 205, nota anche come Legge Mancino, sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazifascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.Fontana boccia con vigore la tesi secondo cui in Italia vi sarebbe un'emergenza razzista."I fatti degli ultimi giorni - scrive Fontana su Facebook - rendono sempre più chiaro come ilsia diventato l'...