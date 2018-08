Il presidente salva il teatro italiano di Tirana

Il presidente della Camera Fico : salvare vite umane comunque : ROMA 'Il salvataggio delle vite in mare è un'attività dalla quale l'Italia non si sottrarrà mai. 'Il Mediterraneo è stato in questo anni un luogo di dolore e non c'è dubbio che l'Italia è stata ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Salvataggio di vite in mare sì - comunque e sempre” : “Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre”. Il presidente della Camera Roberto Fico non ha dubbi su come intendere il soccorso in mare dei Migranti, che in tutte le condizioni e le situazioni devono essere portati in salvo. Da chi e dove vanno accolti? Il numero uno di Montecitorio è allineatissimo con le idee del governo: per Fico bisogna “insistere con l’Europa, ribadendo che l’Italia è un Paese dell’Europa, ...

Biennale Cinema 2018 - Venezia Classici/ I 17 film selezionati : Salvatore Mereu presidente di Giuria : Biennale Cinema 2018, Venezia Classici: ultime notizie, ecco l'elenco dei 17 film selezionati, il presidente di Giuria sarà il regista sardo Salvatore Mereu(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:07:00 GMT)

Il manifesto di Boeri non piace al governo. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

presidente Iran in Europa per salvare accordo nucleare : verso scontro con Usa : È peraltro a Vienna che si è concluso l'accordo storico tra Iran e resto del mondo nel luglio di tre anni fa che ha permesso a Teheran di uscire dalla situazione di isolamento internazionale. L'Iran ...

Lions Club Horst Ragusa : Salvatore D'Amanti nuovo presidente : Il Lions Club Ragusa Horst rinnova le cariche. Il medico Salvatore D’Amanti è stato eletto nuovo presidente. Succede a Giuseppe Lembo.

Il presidente di RndS Salvatore Martinez SPIRITO SANTO : RIVELAZIONE ED ESPERIENZA - NUOVO UMANESIMO E CARISMI : ... del dialogo interculturale, della comunicazione, dell'economia e della politica per un NUOVO e distintivo impegno personale nella Chiesa e nel mondo. > > Prof. S. Martinez

Usa : presidente Trump promette di salvare la cinese Zte - sua figlia Ivanka registra nuovi marchi a Pechino : ... sua figlia Ivanka ha collezionato in tutto 34 registrazioni di marchi in Cina che le consentiranno di capitalizzare investimenti nella seconda economia mondiale. , Res,