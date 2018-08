Il nuovo record di Leo Callone | 60 anni di nuoto agonistico

Ondata di caldo nel Mediterraneo : nei prossimi giorni possibile nuovo record europeo : L’aria calda nordafricana sta investendo tutta l’area mediterranea ed in particolare la penisola iberica, tanto che, secondo gli esperti, il record della temperatura più alta mai registrata in Europa potrebbe presto essere battuto: i 48°C registrati ad Atene nel luglio 1977 potrebbero essere superati entro il weekend in Spagna o in Portogallo. In base alle previsioni, in Spagna sud-occidentale e nel sud e sudest del Portogallo è ...

La mela da mille miliardi di dollari. Il nuovo record di Apple : Apple ha raggiunto per la prima volta di mille miliardi di dollari di capitalizzazione a Wall Street, il record di tutti i tempi per un'azienda registrata in Borsa. Ieri il titolo aveva superato i 200 dollari per la prima volta e oggi ha toccato, seppur per poco tempo, i 207,05 dollari necessari p

Formula1 Test Ungheria - Raikkonen è 2°. Russell fa il nuovo record : record chiama record. La migliore prestazione del primo giorno di Test in Ungheria, di Antonio Giovinazzi con la Ferrari, ha retto il tempo di una notte: nella seconda e conclusiva giornata è stata ...

F1 – Terminata la prima giornata di test a Budapest : Ferrari show - Giovinazzi centra il nuovo record della pista [FOTO] : Il pilota della Ferrari fa segnare il nuovo record della pista, che non verrà comunque omologato perché fatto segnare nel corso di un test Super prestazione di Antonio Giovinazzi nella prima giornata dei test di Budapest, il pilota pugliese centra il nuovo record della pista al volante della sua Ferrari, fermando il crono sull’1:15.648. Un tempo davvero pazzesco centrato con gomme hypersoft, di quasi mezzo secondo più veloce rispetto ...

Temptation Island - nuovo record di ascolti : e la concorrenza piange... : Quarta vittoria consecutiva per ' Temptation Island ' che si si aggiudica il prime time con 3.738.000 spettatori e il 22.39% di share, 26.08% di share sul target commerciale,. Su Rai1 la settima ...

Nici Walde stabilisce il nuovo record del mondo sulle 24 ore su una bici : Resistenza pura: l’atleta Nici Walde fa il nuovo record del mondo sulle 24 ore con 1.088 chilometri registrando anche il record su pista Alle 10,28 dello scorso 29 luglio Nici Walde è scesa dalla velomobile al Centro Prove Opel di Rodgau-Dudenhofen, esausta ma felice. Nel giro di 24 ore ha percorso esattamente 1.088 chilometri con la sua bicicletta totalmente carenata e ha stabilito il nuovo record mondiale femminile su HPV (veicoli a ...

Nuoto - Baker da impazzire : 58"00 - nuovo record mondiale nei 100 dorso : Kathleen Baker lascia l'impronta sui campionati americani di Irvine migliorando di 10 centesimi il record mondiale di un anno fa ai Mondiali di Budapest, dove la canadese Kylie Masse aveva vinto l'oro ...

Kia : nuovo record in Europa nel primo semestre : Proseguono i record di Kia Motors, che registra il miglior dato di vendita europeo di sempre. Nei primi sei mesi dell’anno sono infatti 264.010 le unità vendute. Con un incremento pari al 5%, Kia supera così la crescita europea che nel periodo gennaio-giugno si attesta su un +2,8%. Un altro record arriva dalla quota di […] L'articolo Kia: nuovo record in Europa nel primo semestre sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Mercedes-Benz Classe A stabilisce un nuovo record aerodinamico : La nuova Mercedes-Benz Classe A berlina, con un coefficiente Cx di 0.22 e una sezione frontale di 2.19 m2, ha la migliore resistenza aerodinamica di qualsiasi vettura nel segmento, difendendo il record della CLA. Il...

nuovo record di app dannose raggiunto su Android : più di 2 milioni nel 2018 : G Data ha rilasciato il Malware Android Report relativo al primo semestre 2018: sono 2.040.293 le applicazioni dannose per Android, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'articolo Nuovo record di app dannose raggiunto su Android: più di 2 milioni nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo record per Monteiro : Tutto ciò fa parte del Type R Challenge, ossia la sfida di ottenere i record su cinque delle più famose piste del mondo. The post Un nuovo record per Monteiro appeared first on FIA WTCR . 0