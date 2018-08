Il ministro greco per la Protezione civile si dimette per la gestione degli incendi che

huffingtonpost

(Di venerdì 3 agosto 2018) Ha rassegnato le dimissioni Nikos Toskas,aggiunto per l'ordine pubblico e la. La decisione è sopraggiunta in seguito alle numerose critiche ricevute per ladell'o che a fine luglio, ad est della capitale Atene, ha causato ben 88 morti e centinaia di sfollati.Il premier Alexis Tsipras ha fatto sapere in una nota di aver accettato la decisione di Toskas. Il suo incarico è stato temporaneamente affidato aldell'Interno, Panos Skourletis. I terribili roghi che hanno causato anche 40 feriti, di cui nove versano in gravi condizioni, sono stati alimentati dai forti venti.