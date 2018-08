Il ministro Fontana vuole abolire la legge Mancino

Razzismo - il ministro Fontana : "Abrogare la legge Mancino" : L'esponente leghista mette nel mirino la legge pensata per reprimere i crimini a sfondo razziale e le azioni legate...

Razzismo - il ministro Fontana : “Abroghiamo la legge Mancino - no al pensiero unico contro il popolo italiano” : “Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano“. Non è un comunicato di CasaPound, ma la proposta del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge, bocciando con vigore ...

Caro ministro Fontana - in Italia sono 5 milioni i genitori single : si occupi anche di loro : Ieri sera sistemavo i libri di scuola dei miei figli, levavo quelli vecchi per fare spazio ai nuovi e da uno di questi libri è uscita fuori una brutta copia di un tema fatto a fine anno da uno di loro.Il tema inizia così: "il mio numero fortunato è il 2: ho 2 cani, 2 gatti, 2 fratelli e anche 2 papà".Mi ha molto incuriosito leggere come vedesse la nostra famiglia con 2 papà e una mamma (uno il mio ex e uno il ...

Il ministro della Famiglia Fontana ha un problema con la famiglia : La ratio di tutti questi provvedimenti è una sola, come spiega il professore Angelo Schillaci : "Un conto sono le modalità con le quali si viene al mondo, e la loro liceità nel nostro ordinamento, ...

Il ministro Fontana ha una ricetta per scoraggiare l'aborto in Italia : ... una spesa, quando invece rappresentano un investimento non solo per il futuro della famiglia ma per il benessere e l'economia del Paese'. Pertanto anche il tema aborto appare molto meno complesso da ...

Il ministro Fontana ha una ricetta per scoraggiare l'aborto in Italia : Altra intervista, altra uscita controversa per il ministro della Famiglia e Disabilità Lorenzo Fontana. Dalle pagine de “La Verità” affronta la questione natalità partendo dal concetto che il problema sorga per motivazioni essenzialmente economiche. Così la soluzione parrebbe piuttosto semplice: "Bisogna correggere le storture del sistema fiscale. Non è giusto che le famiglie che hanno figli ...

No ad aborto e utero in affitto. Ecco la famiglia italiana secondo il ministro Fontana : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Al ministro della famiglia e della disabilità l’arcobaleno proprio non piace. Nell’intervista a 360 gradi che Lorenzo Fontana ha rilasciato al quotidiano La verità emerge chiaro il sì alla famiglia – che va sostenuta con migliori politiche sociali e agevolazioni fiscali – a patto che sia tradizionale. Nessun riconoscimento per i figli di coppie dello stesso sesso concepiti all’estero grazie a tecniche non ...