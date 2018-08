Il Ministero della Famiglia non può che essere plurale

Zanzare - i repellenti dovranno avere autorizzazione del Ministero della Salute : Estate, caldo, Zanzare. Per chi produce repellenti contro le punture d'insetto, questo periodo dell'anno è come Natale, perchè la gente si fionda in farmacie e supermercati a comprare tutto quel che trova a portata di mano. Ma da ora, i prodotti contro le punture dovranno avere la registrazione e l'

Zanzare - repellenti dovranno essere autorizzati dal Ministero della salute/ Prodotti fatti in casa : Zanzare, repellenti dovranno essere autorizzati da ministero salute: questo quanto si legge su una nota del dicastero, per "garantire sicurezza del prodotto"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:15:00 GMT)

Dal Ministero della Giustizia il via libera all'OCC della Camera di Commercio di Catanzaro : Con provvedimento del Direttore Generale datato 30 luglio 2018, il Ministero della Giustizia ha iscritto l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento , in breve anche OCC, della ...

Allerta caldo del Ministero della salute : da domani ondata di calore - attivo il numero verde : Condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per domani e dopodomani: lo rileva il sistema di previsione e allarme delle ondate di calore (HHWWS) coordinato dal Ministero della salute. “Si rilevano livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane“, rileva il Ministero in una nota, e le temperature elevate “si prolungheranno per tutta la ...

Ondata di caldo da bollino rosso<br>Allarme del Ministero della Salute : bollino rosso, ossia allerta a "livello 3" in otto città italiane da qui a mercoledì prossimo, 1° agosto. È quanto emerge da un bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute che spiega che è in corso un'Ondata di calore e ci sono "condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi".Il livello 3 di allerta caldo oggi interessa Bologna, Bolzano e Perugia, domani ancora queste tre città più Genova e Pescara, ...

Allerta Caldo - Ministero della Salute : “bollino rosso” in varie città [ELENCO] : In arrivo giornate di Caldo torrido: numerose città italiane sono state contrassegnate dal “bollino rosso” nel consueto bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Da oggi al 1° agosto, le località “a rischio” aumenteranno e mercoledì prossimo saranno 8 in totale. Oggi saranno al livello 3 Bologna, Bolzano e Perugia; il 31 luglio Bologna, Bolzano, Genova, Perugia e Pescara; il 1° agosto Bologna, Bolzano, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 luglio : Il primo cittadino di Taranto e gli amministratori locali della zona non parteciperanno all’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo con AcelorMittal : “Troppi i 62 invitati - rischio passerella” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro ...

Istat - Ministero della P.A. apre a candidature per la presidenza - : Palazzo Vidoni ha pubblicato l'avviso per la "presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica". Bisogna compilare il modulo ...

Istat - Ministero della P.A. apre a candidature per la presidenza : Istat, ministero della P.A. apre a candidature per la presidenza Palazzo Vidoni ha pubblicato l'avviso per la "presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica". Bisogna compilare il modulo online entro la mezzanotte del 16 ...

Istat - il Ministero della pubblica amministrazione avvia la raccolta di candidature per la presidenza : Il nuovo presidente dell’Istat sarà scelto attraverso un bando pubblico come il predecessore Giorgio Alleva, il cui mandato è scaduto a metà luglio. A ufficializzarlo, smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla probabile scelta del demografo Gian Carlo Blangiardo – ritenuto vicino alla Lega – senza passare per la raccolta di candidature, è stato il ministero della pubblica amministrazione guidato da Giulia Bongiorno. ...

Escherichia coli - il Ministero della Salute annuncia ritiro di formaggio Fontina Dop : Il ritiro del prodotto alimentare disposto per rischio microbiologico a causa della presenza di Escherichia coli STEC.Continua a leggere

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica “allarme rosso” in 3 città - “arancione” in 5 [ELENCO] : domenica 29 luglio è atteso l’arrivo di un’ondata di calore sull’Italia, che farà impennare la colonnina di mercurio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore, pubblicato dal Ministero della Salute, saranno 3 le città da “bollino rosso” (massimo livello di rischio per la popolazione): si tratta di Bologna, Bolzano e Perugia. In 5 città il bollino sarà invece “arancione” (Cagliari, Firenze, Pescara, ...

Estate - arriva il caldo e il Ministero della salute lancia l'allerta rossa : Allerta caldo a Bolzano e Perugia, dove per domani e sabato è previsto 'bollino rosso'. L'ondata di caldo colpirà anche Torino, con 'bollino arancione' domani e 'rosso'...