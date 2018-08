Il mercato del Napoli Malcuit in pole | Darmian in stand-by Petrachi smentisce le

Energia - slitta a luglio 2020 la fine del mercato tutelato - : La novità è prevista nel decreto Milleproroghe: la scadenza era prima fissata a luglio 2019. Il governo ha annunciato che entro la nuova data sarà messo a punto un sistema "competitivo e trasparente"

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’Inter ‘pesca’ dal Real Madrid - tris Parma e nuova idea del Genoa : 1/6 LaPresse/PA ...

Foodora va via dall'Italia : colpa di Di Maio o del mercato? : La decisione Delivery Hero di vendere Foodora Italia arrivata il giorno in cui la Camera ha approvato il Decreto Dignità voluto dal ministro Di Maio ha indotto molti a pensare che le due cose fossero ...

Huawei : 95 milioni di telefoni sul mercato nei primi sei mesi dell'anno : La società intende rafforzare la propria rete di vendita aggiungendo altri 10.000 Store e 700 Experience Store in tutto il mondo entro la fine del 2018. Le prestazioni degli smartphone di fascia alta ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - tentativo per Kean della Juventus : 1/8 LaPresse ...

Vendite HomePod stimate in 3 milioni di unità - solo il 6% del mercato USA - : Ad ogni modo, già ad aprile scorso, Ming-Chi Kuo, analista ben noto nel mondo Apple, aveva ipotizzato l'arrivo sul mercato di una versione economica di HomePod, per rimediare a spedizioni del modello ...

Terni - neonato morto trovato vicino al supermercato/ Ultime notizie : abbandonato dentro busta della spesa : Terni, trovato neonato morto vicino al supermercato: Ultime notizie, il corpicino è stato rinvenuto nei pressi di una siepe all'interno di un sacchetto di plastica.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:39:00 GMT)

Calciomercato : la Fiorentina vuole Mirallas dell’Everton : La Fiorentina è in trattativa con l’Everton per l’esterno Kevin Mirallas. Il giocatore belga di origini spagnole, classe ’87, ben 60 presenze in nazionale, potrebbe approdare in prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma nessuna decisione è stata ancora presa: il club dei Della Valle sta ancora discutendo con la società inglese e con lo stesso Mirallas che percepisce un ingaggio fuori dai parametri viola. In ogni caso ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : intreccio Modric-Vidal - innesto di Fiorentina e Cagliari : 1/4 AFP/LaPresse ...

AMAZON - MULTA AGCOM : “SERVIZIO POSTALE SENZA PERMESSO”/ Ultime notizie : avviata analisi del mercato delivery : AGCOM MULTA AMAZON per 300mila euro: "attività postali non autorizzate e in concorrenza con Poste e altri soggetti". Ultime notizie, la sanzione "simbolica" e la replica dell'azienda(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:12:00 GMT)

Calciomercato Juventus-Bonucci : la giornata del suo ritorno in bianconero - fischi da qualche tifoso : 17.25 Bonucci arrivato alla Continassa Il neo difensore della Juventus è arrivato al centro sportivo bianconero per il primo allenamento coi suoi nuovi compagni, ma al momento di varcare i cancelli è ...

Calciomercato - Roma : Florenzi rinnova - prolungamento del contratto fino al 2023 : Alessandro Florenzi ha rinnovato il suo contratto con la Roma. La notizia era nell'aria da tempo, ma oggi è arrivata l'ufficialità: il 27enne centrocampista ha prolungato il suo accordo con il club ...

Calciomercato Inter - clamoroso inserimento del Barcellona per Vidal : Sembrava ad un passo dall’Inter, adesso il clamoroso inserimento del Barcellona. Stiamo parlando di Arturo Vidal, la stampa catalana parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. “Le opzioni di Adrien Rabiot e Paul Pogba sono sul tavolo – scrive ‘Mundo Deportivo’ – ma si tratta di operazioni complesse e che trovano resistenza anche da parte dei club di ...

Calciomercato Inter - inserimento del Barcellona su Vidal : quasi sfumato l’arrivo del cileno per i nerazzurri : La società di Suning rischia di veder sfumare Arturo Vidal, sul cileno infatti si è inserito a sorpresa il Barcellona che potrebbe chiudere a breve Le sorprese sul mercato sono sempre dietro l’angolo, ne sa qualcosa la Roma che ha visto sfumare Malcom poco prima della sua partenza verso l’Italia. LaPresse/EFE Questa volta potrebbe essere l’Inter a rimanere scottata, perdendo Arturo Vidal. Sul cileno infatti si è inserito ...