Il melanoma degli occhi Attenzione a questi sintomi | come si manifesta

caffeinamagazine

: Melanoma degli occhi, ecco i segnali da non trascurare - AvvMennillo : Melanoma degli occhi, ecco i segnali da non trascurare - Corriere : Melanoma degli occhi, ecco i segnali da non trascurare -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Anche la vista può essere colpita dal tumore: si parla, appunto, di. Trattasi di una forma di tumore molto rara ma che attacca, secondo gli ultimi dati, circa 400 italiani ogni anno. Numeri che, purtroppo, rischiano di aumentare con il passareanni. Questa forma dispesso non dàchiari, ma ci sono dei segnali da non trascurare. Inoltre, quasi la metà dei casi presenta cellule cancerose che portano metastasi in altri organi, in particolare al fegato, compromettendo anche la vita del paziente. Per questo è importante una diagnosi precoce ed è fondamentale essere seguiti in ospedali specializzati per trattare la malattia e conservare il più possibile la vista. Ilaglipuò essere curato anche in Italia grazie a un centro specializzato presente a Milano: fino a poco tempo fa, invece, i pazienti venivano mandati ...