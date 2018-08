Il Governo mette mano alla riforma delle carceri

Il Governo britannico metterà da parte cibo e medicine in caso di mancato accordo su Brexit : Lo ha fatto capire il governo, suscitando qualche preoccupazione in vista dei negoziati che ricominceranno a settembre The post Il governo britannico metterà da parte cibo e medicine in caso di mancato accordo su Brexit appeared first on Il Post.

La Tav mette in crisi le coscienze sviluppiste del Governo. Parla Picchi - Lega - : Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, che ieri ha incontrato Luigi Di Maio e il ministro Giovanni Tria, ha detto di non essere scioccato dall'attendismo del nostro esecutivo: "Aspettiamo ...

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto Governo Ma i 5 Stelle non possono permettersi il sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Toninelli "dimette" Cda Ferrovie : Mazzoncini lascia in polemica col Governo : Renato Mazzoncini lascia l'incarico di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo "meno di tre anni a seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system" spiega con una lettera ai dipendenti il manager.Mazzoncini reagisce così alla scelta del governo di "licenziare" tutto il Consiglio di amministrazione (Cda) di FS non senza rivendicare però gli obiettivi raggiunti sotto la sua gestione:"In questo triennio FS ...

Governo - Buffagni (M5s) : “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” : “Venite a contestarci quando metteremo un trombato della politica come amministratore da qualche parte”. Si difende così il deputato del M5s Stefano Buffagni, ospite a Omnibus, su La7, in merito alle nomine in ruoli apicali negli organi dello Stato fatte dal Governo. L'articolo Governo, Buffagni (M5s): “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Governo conferma nel Milleproroghe il bonus Cultura ai 18enni. Ma Bonisoli promette : "Nel 2019 lo cambio radicalmente" : "Oggi in Cdm approviamo il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app", il bonus Cultura con 500 euro per i diciottenni varato dal Governo Renzi. Lo annuncia, in audizione alle Camere, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Che però ribadisce: "Dal 2019 si cambia in maniera pesante". Premettendo che le modifiche verranno fatte dopo una serie di consultazioni con i soggetti coinvolti, il ministro anticipa le sue idee: ...

Brexit - trema Governo : si dimette anche Boris Johnson. May nomina Hunt | : Passo indietro dell'esponente della corrente Tory euroscettica, finora responsabile per Londra dei negoziati sul divorzio con l'Ue, e del ministro degli Esteri. È scontro sulla la strategia più soft ...

Brexit - dopo Davis anche Boris Johnson si dimette dal Governo May : Il governo di Theresa May continua a perdere pezzi: dopo le dimissioni del ministro per la Brexit David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il ministro degli Esteri, Boris Johnson, in polemica...

Contrasti sulla Brexit - si dimette anche Boris Johnson Il Governo May va in pezzi : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Bufera su Governo May : si dimette ministro Brexit : 'La direzione della politica intrapresa da May nella migliore delle ipotesi lascerà la Gran Bretagna in una posizione debole per i negoziati'. Così in una nota ha dichiarato Davis che non è riuscito ...

La Brexit inguaia il Governo inglese - si dimette il ministro incaricato David Davis : La Brexit inguaia il governo inglese, si dimette il ministro incaricato David Davis Dopo la scelta della linea più morbida nei trattati con l’Unione Europea da parte della Premier britannica Theresa May, il ministro incaricato per la Brexit ha rassegnato le dimissioni tra gli applausi dell’ala più dura del partito, sostenendo che la decisione è […] L'articolo La Brexit inguaia il governo inglese, si dimette il ministro ...

Brexit - si dimette ministro Davis : "Governo troppo arrendevole"/ Ultime notizie Gb - contestata la linea di May : Brexit, si dimette ministro Davis: "Governo troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, contestata la posizione conciliante del primo ministro Theresa May(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:42:00 GMT)