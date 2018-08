Il festival di successo è a km zero nei luoghi più belli | arriva Altraterra

Successo perl l'11a edizione del Piccolo Opera festival Fvg : Musica classica e concerti, grande Lirica, divertissement in musica e l'Opera in versione 'da salotto', con importanti collaborazioni artistiche internazionali, disseminati nelle location più ...

Successo al festival "Tra Luce e Sogno' al Castello di Postignano : SELLANO Gran Successo per la prima edizione del festival internazionale itinerante di musica da camera "Tra Luce e Sogno" che si è svolto a Castello di Postignano dal 26 al 29 luglio 2018. Con il ...

Successo per il festival Estivo 2018. Primi Classificati i Capitolo 21 : ALL MUSIC NEWS Successo per il Festival Estivo 2018. Primi Classificati i Capitolo 21 Sabato 21 Luglio al Rivellino di Piombino si è tenuta la finalissima del Festival Estivo 2018, vincitori della Kermesse, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, con il brano “Festa”, i Capitolo 21, un mix di bravissimi musicisti sardi e toscani, davanti alla cantautrice Giada Sardu ed al duo electro-pop, rivelazione dell’ evento ...

WIND SUMMER festival 2018/ Cantanti e diretta 26 Luglio : dai Maneskin a Briga - un successo senza fine : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, quarta puntata 26 Luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 23:30:00 GMT)

VEGAS JONES/ Il rapper milanese : "Ho successo perché sono determinato" - video (Wind Summer festival 2018) : video, VEGAS JONES non ha peli sulla lingua e parla in maniera forte delle ragioni del suo fulmineo successo commerciale e di critica culminato con la collaborazione con gli One Republic.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:52:00 GMT)

Paléo festival : grande successo per 43esima edizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wind Summer festival 2018 / Cantanti e diretta 19 Luglio : da Amici al successo - Carmen conquista tutti : Wind Summer Festival 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 Luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Ghali/ Da “Happy Days” a “Cara Italia” - il successo continua (Wind Summer festival 2018) : Ghali si esibirà questa sera sul palco del Wind Summer Festival con la sua hit 'Cara Italia'. I programmi per l'autunno con il nuovo tour nei palazzetti.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:43:00 GMT)

GHALI/ Video - il successo di 'Cara Italia' e l'attesissimo tour autunnale (Wind Summer festival 2018) : GHALI si esibirà questa sera sul palco del Wind Summer Festival con la sua hit 'Cara Italia'. I programmi per l'autunno con il nuovo tour nei palazzetti.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:23:00 GMT)

Santarcangelo d/R. festival verso la chiusura. 48ma edizione con significativo successo di pubblico. : La città ha accolto ogni anno nei suoi luoghi e piazze, con generosità, curiosità e spesso coinvolgimento, un Festival che non vuole essere una vetrina di spettacoli, ma un luogo di sperimentazione ...

SOFIA REYES/ Il successo con la sua '1 - 2 - 3' : "La prossima volta parlerò italiano" (Wind Summer festival 2018) : SOFIA REYES, la spagnola è la nuova popstar del momento. Con un passato difficile è pronta a conquistare il nostro paese con la musica e tutto il suo talento. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:51:00 GMT)

MIHAIL/ Video di Who You Are : "Il mio successo? È solo grazie a voi!" (Wind Summer festival 2018) : MIHAIL è il cantante rumeno che ha stregato l'Europa con Who You Are, il brano con il quale questa sera si esibirà nella seconda puntata del Wind Summer Festival 2018 (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:49:00 GMT)

Mario Biondi/ Video - successo col nuovo singolo "Smooth Operator" (Wind Summer festival 2018) : Mario Biondi, il noto cantante torna con il suo nuovo singolo "Smooth Operator" per la quale lui stesso sottolinea "Credo che meriti una grandissima vita". (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:34:00 GMT)

WIND SUMMER festival 2018/ Cantanti e diretta 5 Luglio : Irama - il disco di Platino e un successo senza fine : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:24:00 GMT)