Il 9 agosto | a Ostuni | presentazione del libro Dalla Seconda alla Terza

"Dalla Seconda alla Terza Repubblica" - Il 9 agosto a Ostuni la presentazione del libro : Il libro è la prima cronaca sul campo che racconta, passo dopo passo, come è avvenuto il passaggio d alla Seconda alla Terza Repubblica. Un viaggio pre-elettorale tra programmi e posizionamenti delle ...

2 5 6 agosto - UNO NESSUNO CENTOMILA con Enrico Lo Verso a Polignano a Mare - Ostuni e San Giorgio Jonico : LINK PROMO: https://www.youtube.com/watch?v=Mv_CU6rbD1I&feature=youtu.be LINK TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=xuOOGrMqjZU&feature=youtu.be La prevendita dei biglietti per gli spettacoli è ...

Battiti Live 2018 scaletta del 2 agosto - Ostuni : ecco cantanti e ospiti : Quali cantanti e ospiti hanno preso parte al Battiti Live 2018 secondo la scaletta della prima tappa ad Ostuni? Cosa vedremo in tv il 2 agosto 2018? Ebbene sì l’evento musicale dell’estate si è tenuto lo scorso 1 luglio ma andrà in onda solo il prossimo 2 agosto. A condurre, come sempre, il mega concerto troveremo Elisabetta Gregoraci. Battiti Live, scaletta Ostuni 2 agosto 2018 Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono i due ...