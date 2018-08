globalproject.info

: Il 6 agosto fiaccolata per “Vicenza città della pace” - OccuWorld : Il 6 agosto fiaccolata per “Vicenza città della pace” - Simoglitter : Oggi mi sento fiacca ,se anche tu lo sei Partecipa con me alla fiaccolata di Agosto ?????????? B_U_O_N_G_I_O_R_N_O T_E_S_O_R_I ?????? -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Donne e uomini in tutto il mondo si danno appuntamento per ricordare quanto è successo, ma anche per affermare che tutto ciò non deve accadere mai più. Nell'ultimo decennio la nostraè stata ...