Il 23 agosto apre il nuovo Spazio Famiglie

Serie A. Apre Chievo-Juventus il 18 agosto alle ore 18 : Il battesimo in Serie A di Cristiano Ronaldo sarà Chievo-Juventus in programma il 18 agosto alle ore 18. E’ questo

Ronaldo apre il campionato di serie A Per l'Atalanta primo match il 20 agosto : La Lega serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime tre giornate. Per l'Atalanta debutto con il Frosinone il 20 agosto .

Serie A 2018-2019 : definite le prime tre giornate. Calendario - programma - orari e tv : apre Chievo-Juventus sabato 18 agosto : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. C’è tanta curiosità sulla prima giornata del massimo campionato italiano di calcio che prenderà il via subito dopo Ferragosto in una settimana tipicamente di ferie e che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e tifosi sotto l’ombrellone, in montagna o in città. Ad aprire le danze sarà la Juventus: i Campioni d’Italia saranno impegnati contro il Chievo a ...