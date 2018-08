Identificati gli aggressori dell' atleta azzura Daisy | parla Matteo Salvini

Identificati gli aggressori di Daisy Osakue. Avrebbero agito per goliardia : Sono stati Identificati dai carabinieri gli aggressori di Daisy Osakue, la discobola italiana che lo scorso 30 luglio era stata ferita all'occhio sinistro da un uovo lanciato da un auto in corsa.Si tratta di tre ragazzi italiani, denunciati per lesioni e omissioni di soccorso. La motivazione del gesto sarebbe riconducibile a mera goliardia, e non quindi a un atto di razzismo, come ipotizzato nei giorni scorsi dalla stessa atleta.