I siti dei Comuni italiani sono sicuri? Un'inchiesta : Gran parte dei siti web dei Comuni italiani non sono sicuri e potrebbero esporre cittadini e dipendenti a malware e attacchi informatici. L’allarme arriva dagli esperti di sicurezza informatica e attivisti del mes3hacklab di Mestre, che hanno condotto un’indagine indipendente per verificare il livello di aggiornamento dei software su cui si basano le pagine istituzionali. I risultati della ricerca, che Agi ha potuto consultare in ...

Ars. Potenziamento dei posti letto di oncologia - Cannata - FI - : Previste molte novità positive - frutto del buon lavoro messo in campo per ... : Palermo, 1/08/2018: "Approvato ieri in commissione Sanità il riordino della rete ospedaliera con la nuova Uos di oncologia per il P.O. Avola-Noto e 4 posti letto in più per il P.O.di Augusta ". Lo ...

De Luca : 'Cancelliamo il termine Terra dei fuochi. Servono 15 siti di compostaggio' : 'Non parlerò mai più della Terra dei fuochi, secondo me va cancellata e lo dico anche agli esponenti di Governo'. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo a un ...

Rai - Di Maio : “Avviamo rivoluzione culturale. Ci liberiamo dei raccomandati e dei parassiti” : “Alla Rai oggi diamo il via a una vera rivoluzione culturale“. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, alla fine del Consiglio dei ministri, indicando i nomi prescelti di “Fabrizio Salini, come amministratore delegato e di Marcello Foa, come presidente di Viale Mazzini“ L'articolo Rai, Di Maio: “Avviamo rivoluzione culturale. Ci liberiamo dei raccomandati e dei parassiti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...

Legionella - tre morti a Bresso : allarme in Lombardia/ “Forse positivo uno dei campionamenti” : la Regione frena : allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Inserimento geologi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco : segnali positivi dall’incontro con Sottosegretario Candiani : “Sono emersi segnali positivi dall’incontro che si è svolto oggi, mercoledì 25 luglio, al Viminale alla presenza del Sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani, del Capo Dipartimento, Prefetto Bruno Frattasi e del Vice Capo Dipartimento Vicario Ing. Gioacchino Giomi in cui si è parlato dell’Inserimento dei geologi nelle funzioni direttive del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Lo affermano Vincenzo Giovine, Vice Presidente e ...

Roma - mille abusivi nel Tridente : ecco la mappa dei depositi illegali : Nascondono le bottigliette dell'acqua, che poi rivendono per una cifra compresa tra uno e quattro euro, anche nei tombini o nei cassonetti dei rifiuti. Gli ombrelli e i power bank, gli apparecchi che ...

Risparmio contro investimento : i pro e i contro dei depositi bancari : Avere un conto in banca florido è sempre una garanzia di tranquillità e gli italiani tengono quasi 1.500 miliardi (pari al 30% della ricchezza nazionale) sui conti correnti e conti deposito. Ma tenerne...

N PUGLIA PRIMA TAPPA DEL PROGETTO RETE siti UNESCO Cinque regioni del Sud insieme per il rilancio dei territori : Si tratta del primo festival dei SITI UNESCO del Sud, evento itinerante con giornate nei SITI UNESCO del Sud aderenti al PROGETTO , tutti gli spettacoli teatrali e musicali sono ad ingresso gratuito, ...

HuffPost sul podio dei siti più consultati dai parlamentari. Lo rivela la ricerca Quorum/Youtrend : Huffington Post sul podio dei giornali online più consultati dai nuovi parlamentari. È quanto emerge dalla ricerca "Informazione e social media secondo i policymaker", condotta da Quorum/Youtrend e Cattaneo Zanetto & Co su un campione di 94 deputati e senatori di tutti i partiti politici.Lo studio, che mappa le fonti di informazione e i canali social utilizzati dai policymaker, piazza HuffPost al terzo posto in assoluto tra le ...

Francia - incidenti e saccheggi : evacuati Champs-Élysées dopo la festa mondiale| Folla in strada | Pagelle dei campioni | I siti stranieri : Poco prima di mezzanotte, la prefettura ha deciso di sgomberare quella che i parigini definiscono il «più bel viale del mondo», incluso con l'uso di idranti. incidenti, scontri e lacrimogeni anche ...

Reggio Calabria : domani la presentazione del “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte” : Venerdì 13 luglio alle ore 18 presso gli “Scavi” di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria, verrà presentato il “Primo Censimento dei siti archeologici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”. La conferenza stampa si inserisce nell’ambito della due giorni di iniziative organizzate dal “Comitato Corso Sud” e dal Parco Nazionale per sostenere la candidatura dell’Aspromonte all’UNESCO Global Geoparks (Rete dei Geoparchi mondiali UNESCO), che si ...

Di Maio sulla Rai : ' E' un'azienda con 15mila dipendenti che esternalizza gran parte dei servizi. Vanno censiti i raccomandati' : Il nuovo Amministratore Delegato della RAI sarà al di sopra di ogni appartenenza politica. Il primo obiettivo censire i raccomandati. 10 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook