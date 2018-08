I Simpson | addio ad Apu? Da una polemica il caso che potrebbe allontanare il personaggio

blogo

(Di venerdì 3 agosto 2018) La trentesima stagione de Idover fare a meno di un altro suo storico. Dopo l'uscita di scena di Edna Kaprapall qualche anno fa, in rispetto alla scomparsa della sua doppiatrice Marcia Wallace, e di Maude Flanders, oratoccare ad.Non è infatti chiaro quale sarà il destino del proprietario indiano del Jet Market, ossessionato dal proprio lavoro e sempre impegnato a crescere i suoi otto figli, avuti con Manjula (doppiata nel suo debutto da Paola Barale). Il motivo non è l'ennesima provocazione degli autori, ma unanata nel 2017 a seguito del documentario "The Problem with" di Hari Kondabolu.prosegui la letturaIad? Da unailcheilpubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 11:25.