I pre-order di Call of Duty | Black Ops 4 continuano a procedere molto bene

presentatrice tv malata di cancro scrive un libro per il figlio di 2 anni : “Così si ricorderà di me” : Rachael Blend, Presentatrice di 40 anni della BBC e malata di tumore allo stadio terminale, ha scritto un libro per il figlio di due anni per "raccontargli qualcosa, in modo che lui abbia una qualche idea di me in futuro". La sua storia ha commosso tutto il mondo e ora cerca un editore che faccia diventare realtà il suo sogno.Continua a leggere

Nintendo Switch Online : il preorder dell'abbonamento spunta su Amazon : Nintendo lancerà a settembre Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permetterà agli utenti Switch di giocare Online con gli amici, di accedere a un sistema di salvataggi basato sul cloud, di sfruttare sconti esclusivi e di ricevere alcuni classici della libreria Nintendo.La compagnia aveva già rivelato il prezzo dei diversi tagli dell'abbonamento, che come segnala NintendoLife è oggi arrivato a sorpresa su Amazon. La divisione ...

Al via i pre-order dell'Xbox Adaptive Controller : per dei videogiochi più accessibili e senza barriere : L'Xbox Adaptive Controller punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È un'iniziativa estremamente lodevole, una delle più interessanti e degne di nota mai realizzate da un colosso come Microsoft.Proprio in queste ore si sono ufficialmente aperti i pre-order per acquistare il Controller in questione attraverso il Microsoft Store. L'Xbox ...

La guida ufficiale di Red Dead Redemption 2 è disponibile per il pre-order : Rockstar Games ha annunciato la guida ufficiale di Red Dead Redemption 2, che sarà lanciata insieme all'attesissimo gioco il prossimo 26 ottobre. Come segnala Wccftech, la compagnia ha svelato che la guida sarà pubblicata da Piggyback e già da ora sono disponibili i pre-order nel negozio ufficiale Rockstar Warehouse e presso altri rivenditori.La guida arriverà in due versioni:Read more…

Aperti i pre-order per la versione Switch di ARK : Survival Evolved. Disponibili anche quelli di PixARK e ARK Park : Il distributore mondiale Solutions 2 GO è felice di annunciare l'apertura della campagna pre-order delle edizioni fisiche del Survival adventure open-world, ARK: Survival Evolved su Nintendo Switch, oltre a PixARK e ARK Park. Questi titoli saranno Disponibili presso i negozi fisici nell'autunno 2018.ARK: Survival Evolved su Nintendo Switch vi permette ora di portare la vostra tribù ovunque - a casa e in viaggio! ARK su Switch include i contenuti ...

Svelati titolo - copertina e uscita del nuovo album dei Tiromancino - già in pre-order col duetto con Luca Carboni : Il nuovo album dei Tiromancino, l'annunciata raccolta di successi della band, uscirà il 28 settembre su etichetta Sony, ma è già disponibile in pre-order su iTunes ed Apple Music dalla mezzanotte del 19 luglio. Anticipato dal duetto con Alessandra Amoroso in Due Destini, l'album raggiungerà il mercato all'inizio ddell'autunno, il prossimo 28 settembre, sia in formato fisico che digitale, e si intitolerà Fino a qui, a simboleggiare il pezzo di ...

Eccezionale prezzo per Assassin’s Creed Odyssey - preorder a meno di 50 euro per PS4 e Xbox One : Assassin's Creed Odyssey è disponibile in vendita con uno sconto sul preorder veramente imperdibile. Nel corso degli ultimi giorni continuano a susseguirsi le offerte così convenienti sui giochi che in alcuni casi sarebbe veramente da stupidi lasciarsele sfuggire. Il problema è che sono così tante che è difficile scegliere quali sono i titoli da acquistare. Adesso però gli sconti disponibili sono legati soprattutto al preorder di alcuni ...

Assassin's Creed Odyssey in un imperdibile sconto sul pre-order : Pare proprio che in questi ultimi giorni gli sconti e le offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire si stiano moltiplicando a dismisura, soprattutto per quanto riguarda il pre-order di titoli in uscita nel corso dei prossimi mesi. In questo caso vi parliamo in particolare di Assassin's Creed Odyssey.Il nuovo capitolo della saga Ubisoft in uscita il 5 ottobre può essere preordinato con uno sconto davvero imperdibile del 30%, che corrisponde ...

Cristiano Ronaldo è della Juventus - l’addio di Sergio Ramos : “le vittorie parlano per te - è stato un onore ti ricorderò sempre” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, l’addio social di Sergio Ramos è commovente: parole splendide per l’ormai ex compagno Doveva essere la settimana decisiva per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sono bastati appena due giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Le ultime resistenze del Real Madrid sono crollate, il comunicato ufficiale rilasciato ...

L'offerta sul pre-order di Battlefield V è davvero imperdibile : In attesa dell'uscita ufficiale che avverrà solo il 19 ottobre tutti coloro che sono interessati a Battlefield V possono sfruttare uno sconto sul pre-order davvero succulento.Il gioco può attualmente essere acquistato con uno sconto che arriva fino al 29% e che consiste in un risparmio di ben €20. Per usufruire delL'offerta è sufficiente utilizzare i link qui di seguito:Cosa pensate di questa offerta? Avete intenzione di acquistare ...

Svelati bonus preorder per Destiny 2 I Rinnegati : 3 edizioni - prezzi e contenuti : Bungie ha svelato quali sono i bonus preorder per Destiny 2 I Rinnegati riguardo tutte le edizioni dell'espansione, come riporta IGN. Già da diverse settimane infatti è disponibile al preordine la terza espansione di Destiny 2, I Rinnegati, in ben tre diverse edizioni: Standard, Standard + Annual Pass e Digital Deluxe. Tutti i giocatori che vogliono procedere con il preordine di una qualsiasi delle tre edizioni avranno in regalo il pacchetto ...

WWE 2K19 : il nuovo trailer svela Rey Mysterio come personaggio bonus per chi effettuerà il pre-order : Durante il Monday Night Raw andato in onda ieri negli USA, è stato rivelato un nuovo trailer per WWE 2K19 che annuncia il celebre Rey Mysterio come personaggio bonus per coloro che effettueranno il pre-order del gioco.come riporta Dualshockers, il trailer mostra una sfilza di superstar della WWE tra cui Daniel Bryan, The Miz, Bobby Roode, Asuka e Charlotte Flair. Possiamo vedere i vari protagonisti del filmato mentre si tolgono una maschera e ...

Sulla pagina Steam del remake di Resident Evil 2 vengono confermati audio e testi in italiano. Svelati i requisiti per PC e i bonus pre-order : Uno degli annunci più graditi allo scorso E3 2018 è stato sicuramente quello del remake di Resident Evil 2. Capcom ha finalmente svelato in via ufficiale il gioco che riporterà i fan alle atmosfere dell'amato secondo capitolo, con le dovute novità dal punto di vista tecnico.In attesa dell'arrivo del remake, ecco spuntare interessanti notizie Sulla pagina Steam che, tra le lingue supportate, menziona l'italiano: a quanto pare, in Resident Evil 2 ...

Resident Evil 2 : Bonus pre-Order e Requisiti di Sistema : Capcom attraverso la pagina ufficiale di Resident Evil 2 su Steam, ha svelato sia i Bonus Pre-Ordine che i Requisti di Sistema e vogliamo condividerli con voi. Resident Evil 2 – I Bonus Pre-ordine Coloro che prenoteranno il gioco riceveranno: Arma deluxe: “Samurai Edge – Chris” Arma deluxe: “Samurai Edge – Jill” Resident Evil 2 / Biohazard Re:2 Wallpaper Pack Chi invece ...