I fan contro Belen Rodriguez | Sei sempre nuda

Emma Marrone/ Ancora una volta al centro del gossip per via di un duro scontro con un fan (Battiti Live 2018) : Emma Marrone è ormai una presenza fisa del Battiti Live. La cantante è tra i protagonisti della prima puntata in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 08:29:00 GMT)

Duro scontro tra Emma e un fan per un selfie - nuova bufera social sempre più lontana dalla musica : Un nuovo scontro tra Emma e un fan divide il web su una tematica che sta diventando fin troppo scottante. Il dibattito in rete trascende dalla musica ogni giorno di più, punto sul quale si dovrebbe riflettere e non poco per porre rimedio a una situazione che sta prendendo una deriva preoccupante. Stando a quanto trapelato in rete, Emma Marrone si sarebbe comportata in maniera scostante nei confronti di un fan desideroso di ottenere una foto ...

Uomini e Donne - Marta Pasqualato : sfogo della sorella contro i fan maleducati : Piccola disavventura per Marta Pasqualato, una delle corteggiatrici che ha preso parte all'ultima edizione andata in onda di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 al termine della pausa estiva.In realtà, la disavventura ha riguardato la sorella di Marta che, attraverso Instagram, ha segnalato i comportamenti poco educati e irrispettosi di alcuni fan dell'ex corteggiatrice di Nicolò ...

Quando fai downhill ma hai un buon motivo per tornare indietro : l’incontro che fanno questi due ciclisti è spaventoso : Due ragazzi stavano percorrendo la pista di downhill di Whistler, in Canada, Quando lungo il percorso hanno avuto un incontro, ravvicinato, con un orso. I due si sono fermati e in pochi secondi hanno deciso, bici in spalla, di tornare da dove erano venuti. L'articolo Quando fai downhill ma hai un buon motivo per tornare indietro: l’incontro che fanno questi due ciclisti è spaventoso proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nina Zilli insulta Salvini in concerto vaffanc*lo!"/ Video - continua la pioggia di critiche contro la cantante : Nina Zilli insulta Salvini a Comacchio. Video ultime notizie, il ministro dell'interno replica: “Mi offende con i soldi pubblici". La cantante presto in concerto a Treviso.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 08:29:00 GMT)

Salvini-Zilli - insulti e scontro «Mi ha mandato a fanc...». Lei : cambierei solo le parole : Voce inconfondibile, presenza sanremese ormai assidua e pure personaggio televisivo, Nina Zilli è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico nazionalpopolare , e non, di questa stagione, ...

Gol Favilli - show contro il Bayern : la doppietta dell’attaccante è fantastica [VIDEO] : GOL Favilli – La Juventus è scesa in campo nella gara amichevole contro il Bayern Monaco, successo per 2-0 firmato dall’attaccante Favilli. Al 32' Marchisio approfitta di un’incertezza della difesa e recupera palla sulla fascia sinistra, arriva il vantaggio firmato da Favilli, che si fionda al centro dell’area arrivando con perfetto tempismo sull’assist del Principino. Per l’attaccante bianconero è una serata magica, perché ...

IL VOLO : UNA NOTTE MAGICA - TRIBUTO AI TRE TENORI/ L'emozionante incontro con le fan (Replica) : Una NOTTE MAGICA – TRIBUTO ai tre TENORI, ecco le anticipazioni dell'evento musicale in replica su Canale 5: Il VOLO "torna" con il concerto da Firenze, i dettagli.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:28:00 GMT)

Scontro fra moto a Pieve Santo Stefano (Arezzo) - muore dermatologo bolognese : Nello Scontro fra due moto sul valico dello Spino, nel comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) è morto un dermatologo dell'università di Bologna, Crescenzo Di Donato, 61 anni. Ferito gravemente anche l'altro motociclista un quarantaseienne dell'Impruneta (Firenze). Nell'incidente...

Stefania «accetta» la sfida : «A 17 anni contro i boscaioli» : ... visto che proprio con lei ha partecipato ed è salita sul podio delle Olimpiadi forestali Alpe Adria disputatesi Slavonski Brod, in Croazia, sbaragliando concorrenti provenienti da tutto il mondo. E ...

Decreto dignità - Di Maio contro Confindustria : “fanno terrorismo psicologico - non possiamo fidarci” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio attacca Confindustria dopo le critiche mosse dal direttore generale degli industriali sul Decreto dignità, fortemente voluto proprio dal vicepresidente del Consiglio. "Non possiamo più fidarci di chi tenta di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiare", afferma Di Maio.Continua a leggere

Taylor Swift realizza il sogno di una fan malata di cancro al cervello : foto dell’incontro con Lexi : Taylor Swift ha realizzato il sogno di una fan malata di cancro al cervello, la ventunenne Lexi Caviston, facendole una sorpresa su richiesta dei suoi amici. La popstar ha risposto ad una campagna che ha trovato visibilità sui social per iniziativa della giornalista americana Meghan McCain, intenzionata ad aiutare amici e conoscenti della ragazza, impegnata in una lotta con un cancro molto aggressivo, a regalarle un incontro con la ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Stefano Travaglia combatte ma cede contro Jiri Vesely in tre set. L’azzurro eliminato al primo turno : Lotta strenuamente Stefano Travaglia ma poi è costretto a cedere. E’ questo l’esito del match del primo turno dell‘ATP di Umago (Croazia) tra il nostro portacolori e il ceco Jiri Vesely (n.73 del mondo), vittorioso 6-3 3-6 6-2 in 2 ore e 27 minuti di partita. Ci ha provato in tutti i modi l’azzurro ma poi, nell’ultima frazione, la potenza dei colpi dell’avversario ha fatto la differenza. Il prossimo avversario ...

Scontro fra auto e moto a Lampedusa - muore a 51 anni Stefano Ciocca di Latina : Era andato in vacanza a Lampedusa, ma lo scorso 6 luglio è rimasto coinvolto in un grave incidente con la moto sull'isola, a non molta distanza dal luogo che aveva scelto come alloggio, in località ...