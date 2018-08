I dazi di Trump così simili a quelli di Londra nel 1932 : I tentativi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mostrare i muscoli dell’America con l’uso delle tariffe doganali ci riporta alla memoria uno dei periodi più cupi della storia moderna. Durante la Grande Depressione, i governi di Gran Bretagna e Francia perseguirono politiche simili, alienandosi involontariamente le simpatie di possibili alleati e rafforzando la Germania nazista. ...

Cina minaccia Trump : pronti dazi per 60 mld : E' la risposta alle minacce di Donald Trump, che negli ultimi giorni ha proposto di raddoppiare le tariffe su 200 miliardi di dollari di beni cinesi. 4 agosto 2018

dazi - Washington e Pechino ai ferri corti. Ma per Trump il dollaro forte è un rischio : Lo scopo? Colpire un'economia come quella cinese resa fragile da un debito totale pari al 300% del Pil e tenuta insieme dai controlli di capitale. Se i soldi scappano davvero, è già successo nel 2015-...

dazi - Cina risponde a Trump. Il braccio di ferro continua : La Cina si affretta a mostrarsi pronta a concretizzare le minacce di rappresaglie lanciate ieri, dopo il rilancio sui Dazi commerciali da parte dell'amministrazione Trump. Pechino ha gia' individuato ...

Usa : altro che dazi - la più grande sfida economica di Trump è il debito : ... in particolare dalla forte esplosione della crescita e le battaglie tariffarie che gli Stati Uniti hanno lanciato contro i loro partner commerciali in tutto il mondo. Ironia della sorte, l'...

I dazi di Trump fanno paura solo agli altri : A penalizzare l'Europa sono le ansie per il riacutizzarsi della guerra commerciale dichiarata da Trump, che si sta convincendo sempre più che i dazi fanno bene all'economia USA e male alle altre, ...

Mercati in allarme : balzo dello spread e dazi di Trump affossano Piazza Affari : Milano, con i titoli bancari che vanno molto male, registra la peggiore performance d'europa. Il ministro toninelli esclude l'ipotesi della quotazioni in borsa di ferrovie -

dazi alla Cina - il killer è Trump Ecco le aziende Usa che ucciderà : Finora per Wall Street “l’effetto-Trump” è stato ampiamente positiva, con un guadagno dell’indice S&P500 del 35% dall’elezione del novembre 2016 a oggi. Ma se scoppiasse davvero una guerra commerciale con la Cina la musica potrebbe cambiare rapidamente. Solo 62 tra le 500 aziende dell’S&P500 fatturano ogni anno oltre 158 miliardi di dollari; per nomi come Starbucks, Tesla, Boeing, Nike, Apple, ...

dazi - la Cina minaccia nuove rappresaglie contro rilancio Trump : Roma, 2 ago., askanews, - Dura presa di posizione della Cina sui propositi di rilancio da parte dell'amministrazione Trump sui Dazi commerciali. Pechino 'è pienamente preparata a rappresaglie a tutela ...

dazi - rete e hi-tech per aggirare Trump : di Vittoria Vimercati Aiutare le imprese a schivare i Dazi, legalmente, con la tecnologia. E' la sfida raccolta da Opportunity Network , la piattaforma che mette in connessione 20mila amministratori ...

dazi : rete e hi-tech per aggirare Trump - la sfida di Opportunity Network : Il percorso iniziato da Pallas nel 2014 sta iniziando a dare i suoi frutti, maturati proprio negli ultimi mesi: sarà un po' anche merito della politica commerciale di Donald Trump, ma il valore del ...

Usa-Cina : Trump vuole alzare dazi da 10 a 25% su merci per 200 miliardi : Il 24 luglio scorso l'Fmi aveva sostenuto che un tale andamento non mostra segni di manipolazione ma è semmai frutto di una serie di fattori tra cui l'indebolimento dell'economia locale. Di certo in ...

Usa-Cina - escalation sui dazi. Trump alza le sanzioni dal 10% al 25% su 200 miliardi di import : Nella notte l’Ufficio del Rappresentante commerciale della Casa Bianca guidato dal falco protezionista Robert Lighthizer ha emesso un comunicato che annuncia formalmente la richiesta del Presidente di alzare le sanzioni al 25%, dal 10% inizialmente ipotizzato, su ben 200 miliardi di dollari di import made in China...