I conti non tornano

Due stipendi e - troppi - debiti : i conti in tasca a Renzi che non tornano : Alla fine dell'anno, pare, gli dovrebbero rimanere sul conto sì e no 600 euro. L'economia domesica, si sa, è una scienza difficile e inesatta. Ma nei conti della famiglia Renzi qualcosa non torna. Tanto che dopo aver contratto un mutuo da 900mila euro per comprare la mega villa a ...

Alitalia migliora i conti - ma non le perdite - : Le diverse vite di Alitalia: mentre la gestione commissariale continua nel suo ammirevole compito di ridurre le perdite, la politica è alla ricerca di una soluzione strutturale, duratura, che possa ...

Milan - i conti tornano e l’Uefa non fa paura : ecco il piano di Leonardo per evitare il rosso in bilancio : La maxi operazione con la Juventus ha fatto tutti felici, con il Milan che ha un piano per evitare il rosso in bilancio La maxi operazione è conclusa, mancano le visite mediche da svolgere nella giornata di oggi prima delle firme e delle ufficialità. Milan e Juventus sono felici e contente, avendo raggiunto entrambe i propri obiettivi. AFP/LaPresse Un bomber da venti gol a stagione e un difensore di sicuro avvenire i rossoneri, un ...

Apple non delude : conti record nonostante venda meno iPhone delle attese : MILANO - Nel mezzo di un periodo difficile per il comparto tecnologico, Apple si rivela una sicurezza. La socità di Cupertino ha chiuso il suo migliore terzo trimestre fiscale di sempre con utili e ...

Franco Battiato sta male/ Voci sull'Alzheimer - non tornerà più a cantare? continua il silenzio : Franco Battiato sta male: grande preoccupazione per le condizioni di salute dell'artista siciliano, che sarebbe affetto dal morbo di Alzheimer. Ecco il post di Roberto Ferri(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:00:00 GMT)

Migranti - Palazzoto (Leu) : “Nave italiana ha attuato respingimento - Salvini continua a non rispondere nel merito” : Erasmo Palazzotto, in sala conferenze della Camera dei Deputati, attacca il governo: “Il ministro dell’Interno non può continuare a non rispondere alle questioni che gli poniamo. Nel Mediterraneo c’è una nave battente bandiera italiana che attua un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale. L’Italia deve farsi carico della legalità e assicurare la sicurezza delle persone e non deve essere complice dei ...

Gli smartphone Samsung non tirano più e pesano sui conti : MILANO - Samsung paga il rallentamento delle vendite di smartphone che sta colpendo il mercato nel suo complesso e vede assottigliarsi i profitti, facendo leggermente peggio di quel che dicevano gli ...

Juventus - in difesa i conti non tornano : tifosi preoccupati e Marotta… : Juventus alle prese con una seconda fase di calciomercato un po’ controversa, i tifosi nutrono qualche perplessità in merito alle recenti novità in difesa La Juventus, dopo il clamoroso exploit Cristiano Ronaldo ed altri colpi da 90, sta conducendo un mercato che in questa seconda fase lascia un po’ perplessi. I dubbi nascono in merito alla difesa bianconera. Chi saranno i centrali a disposizione di Allegri? Si domandano al ...

Incessanti problemi Telegram anche il 30 luglio : non funziona - aggiornamento continuo : Ci risiamo, i problemi Telegram che non funziona via app per Android e iPhone ma pure attraverso il servizio web sono palesi oggi 30 luglio. Il tutto dopo che circa 24 ore fa abbiamo assistito ad un altro poderoso down in tutto il mondo. Cosa sta succedendo in questi minuti? I problemi Telegram si sarebbero manifestatio in prima battuta intorno alle 19:30 di questa sera e sono più che mai concreti al momento di questa pubblicazione. Aprendo ...

Cecilia Rodriguez : "Belen? Non se ne può più dei continui attacchi contro mia sorella" : Cecilia Rodriguez, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Sono', in edicola questa settimana, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei tanti fotografi invadenti sotto casa di Belen che, quotidianamente, seguono tutti gli spostamenti della showgirl argentina al centro di un eterno tira e molla con il campione, Andrea Iannone:prosegui la letturaCecilia Rodriguez: "Belen? Non se ne può più dei continui attacchi ...

La B Italia Under 17 non si ferma e continua a regalare spettacolo e successi : La B Italia Under 17 non si ferma e continua a regalare spettacolo e successi nel prestigioso torneo internazionale Supercupni, in programma in Irlanda del Nord in questi giorni. A cadere stavolta sono stati i brasiliani del Go Audax, sconfitti 2-1 al termine di una partita dominata in entrambi i tempi con sofferenza solo nel finale dopo il gol avversario che ha accorciato le distanze. Nel primo tempo a segno Volpato con un gran tiro dalla ...

conti pubblici - Tria : non si supera il 3% deficit-Pil : Roma, 25 lug., askanews, - 'Non si supera il 3% del Pil'. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giovanni Tria rispondendo ad una interrogazione nel corso del question time alla Camera. 'Riaffermo che il governo intende svolgere la propria azione di riduzione del rapporto debito-pil e di ...

Boeing - utili e ricavi in aumento ma i conti non convincono : Bilancio trimestrale a due colori per Boeing . La società, la più grande costruttrice statunitense di aeromobili e nel settore aerospazio, registra utili e ricavi superiori alle attese , mentre non ...

Mourinho su Kroos - ma Real non fa sconti : ROMA, 24 LUG - Alcuni big del Real Madrid continuano a far gola al Manchester United. Uno dei 'galacticos', Gareth Bale, vecchio pallino di José Mourinho, un anno venne accostato al club inglese: l'...