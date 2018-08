I conti dell' operazione Higuain-Bonucci Caldara tra Juve e Milan

Sempre più in rosso i conti della compagnia Tesla di Elon Musk - : La società di Elon Musk ha registrato di nuovo una perdita record da 717,5 milioni $ nel secondo trimestre del 2018. I conti sono più del doppio in rosso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ,...

Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” : Il giornalista Marcello Foa ha detto che continuerà a coordinare le attività del Consiglio d’amministrazione della RAI in quanto “consigliere anziano” e in “in attesa di indicazioni dell’azionista”, cioè il ministero dell’Economia. Questa settimana, Foa era stato eletto presidente della The post Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” appeared ...

continuano i dubbi del governo sul presidente della Consob. Fraccaro : "Trasmetta gli atti di verifica della nomina" : Nonostante le rassicurazioni della Consob, il governo continua a chiedere di verificare la compatibilità dell'incarico del presidente dell'Autorità, Mario Nava. A suscitare perplessità è la conciliazione del suo ruolo attuale con quello precedente e, soprattutto, le modalità del passaggio tra l'occupazione ricoperta fino a dicembre 2017 - quando è avvenuta la designazione - e quella odierna.Nava, ...

I ricercatori italiani potranno beneficiare dell’accesso continuo al database ScienceDirect di Elsevier : Elsevier, azienda leader mondiale specializzata nell’informazione in ambito medico e scientifico, e la Conferenza dei Rettori Universitari italiani (CRUI) hanno raggiunto un accordo che consentirà alle istituzioni accademiche italiane di beneficiare della possibilità di accesso continuativo alla piattaforma digitale ScienceDirect di Elsevier, la più importante soluzione informativa di letteratura scientifica peer-reviewed, dedicata al mondo dei ...

Aumento dell'Iva e conti pubblici. Un rebus senza soluzione? : ... la posizione del governo italiano sull'Europa e sull'immigrazione comincia a dare frutti politici, ma per contro inasprisce le relazioni con Bruxelles, Parigi e Berlino, proprio mentre l'economia ...

Atletica – Europei 2018 : la mappa della competizione continentale : I luoghi della prossima rassegna continentale (6-12 agosto): lo stadio, l’arena in centro per le qualificazioni del peso e le premiazioni, i percorsi della maratona e della marcia Uno stadio da sogno, denso di ricordi sportivi indimenticabili per il nostro Paese e culla delle imprese di Jesse Owens e Usain Bolt. Un “hub” in centro città per le cerimonie di premiazione, le qualificazioni del peso maschile, le partenze e gli arrivi ...

Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto/ È il momento della resa dei conti (Temptation Island 2018) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Yonghong Li - l’inchiesta della Procura punta sui conti a Hong Kong e Macao : La direttrice Macao-Hong Kong sarebbe al centro dell'inchiesta della Procura di Milano su YongHong Li, l'ormai ex proprietario del Milan L'articolo YongHong Li, l’inchiesta della Procura punta sui conti a Hong Kong e Macao è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piazza Affari attesa in rialzo in avvio - più caute le Borse europee. Oggi i conti delle banche italiane : Prevista apertura poco mossa invece per le Borse europee, in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, previsto per questa sera. Ma non solo. In arrivo anche un ...

Apple non delude : conti record nonostante venda meno iPhone delle attese : MILANO - Nel mezzo di un periodo difficile per il comparto tecnologico, Apple si rivela una sicurezza. La socità di Cupertino ha chiuso il suo migliore terzo trimestre fiscale di sempre con utili e ...

Attacco in Tagikistan - il segretario dell'OSCE : "continueremo la lotta al terrorismo" - : Il segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa , Osce, Thomas Greminger ha condannato il recente Attacco ai turisti in Tagikistan, dove quattro persone sono ...

La voce della Politica Braia : 5 - 1 Meuro per la Basilicata - continuano i pagamenti da Agea : "Luglio registra un avanzamento positivo, anche se non ancora al ritmo auspicato, per i pagamenti da Agea per la Basilicata, attesi dal comparto agricolo lucano. Il mese, infatti, si chiude con ...

Big Tech sull’orlo dell’abisso? Wall Street appesa ai conti Apple : i numeri da tener d’occhio : Dopo le delusioni di alcune trimestrali, l’insieme delle «Faang» è entrato in zona correzione. Potrebbe essere l’inizio di una fase di vendite ancora più aggressiva, spiegano alcuni analisti, aggravate dal fatto che i portafogli di gestori e fondi hedge sono molto esposti sui titoli Tech. Mentre stasera Apple alza il velo sui suoi conti, che potrebbero essere decisivi per la tenuta del settore...

conti pubblici - Istat : “Il Pil rallenta nel secondo trimestre. Cresce dello 0 - 2% e dell’1 - 1% su base annua” : Nel secondo trimestre del 2018 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% sul trimestre e dell’1,1% su base annua. Numeri che tracciano il quadro di un’economia in “rallentamento”, spiega l’Istat, poiché tra gennaio e marzo la crescita congiunturale era stata pari rispettivamente allo 0,3 e all’1,4 per cento. Nello stesso arco temporale, secondo Eurostat, la zona euro e della Ue-28 hanno fatto registrare un +0,3% ...