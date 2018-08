Ebbene si - Huawei supera Apple nella vendita Smartphone : Apple perde il secondo posto a favore di Huawei nella classifica di vendita degli Smartphone in questo 2018. Merito del P20 e P20 Pro che vendono benissimo Ebbene si, Huawei supera Apple nella vendita Smartphone Si sono voluti diversi anni, ma la politica di Huawei sta raccogliendo i frutti. Infatti secondo le ultime rilevazioni di […]

Smartphone - Huawei supera Apple e mette Samsung nel mirino : La crescita di Huawei non sembra conoscere ostacoli e dopo una lunga rincorsa i cinesi sorpassano Apple e si piazzano al secondo posto nella classifica delle spedizioni globali di Smartphone, relative al secondo trimestre dell’anno solare. I numeri sono impressionanti, perché nel periodo preso in esame la casa di Shenzhen ha commercializzato 54,2 milioni di telefoni, registrando secondo lo studio IDC un’impennata del 40,9% rispetto allo stesso ...

Huawei supera Apple : è il secondo produttore di smartphone al mondo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nel quartier generale di Huawei in Cina si stappa lo champagne: secondo gli ultimi dati delle maggiori società di analisi, il produttore di smartphone ha conquistato nell’ultimo trimestre il secondo posto mondiale tra i produttori di smartphone, scalzando dal secondo gradino del podio un gigante delle proporzioni di Apple (mentre al primo posto rimane piuttosto saldamente ancora Samsung). (Foto: Strategy ...

Huawei punta a superare Apple - anche senza notche con l’aiuto di Honor : Huawei punta dichiaratamente al secondo posto nella classifica dei produttori di smartphone, senza ricorrere al notch e con l'aiuto di Honor. L'articolo Huawei punta a superare Apple, anche senza notche con l’aiuto di Honor proviene da TuttoAndroid.

Huawei pronta a superare Apple nella vendita degli smartphone : Huawei ha affermato di essere pronta a superare Apple nelle vendite di smartphone entro il prossimo anno. L’affermazione è importante dato che il produttore di smartphone cinese è riuscito a vendere solo 153 milioni di smartphone nel 2017 contro i 215 milioni di Apple. Il capo della sezione mobile di Huawei è ottimista Il capo della telefonia mobile di Huawei, Richard Yu Chengdong, ha dichiarato che prevede di vendere 200 milioni di ...

Huawei P20 e P20 Pro hanno superato 6 milioni di unità vendute : Huawei ha rivelato che Huawei P20 e Huawei P20 Pro hanno superato i 6 milioni di unità vendute dall'inizio della commercializzazione, avvenuta poco più di due mesi fa. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro hanno superato 6 milioni di unità vendute proviene da TuttoAndroid.

Huawei supera Samsung : made in China i cellulari più venduti in Italia : Huawei, insieme al marchio Honor, ha conquistato ad aprile il primo posto tra i marchi di cellulari più venduti in Italia, secondo le rilevazioni di Gfk. Le vendite Huawei-Honor hanno raggiunto quota 33,7% del mercato...