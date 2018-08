Huawei P Smart+ Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Huawei P Smart+ è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Huawei P Smart+ Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Huawei P Smart+? Stai pensando di Comprare Huawei P Smart+? In entrambi i casi, ottima scelta! E’ […]

Come fare screenshot su Huawei P Smart+ : Guida per scattare screenshot su Huawei P Smart+. Come catturare screenshot su Huawei P Smart+. Salvare schermate su Huawei P Smart+ screenshot Su Huawei P Smart+ Come si scattano screenshot su Huawei P Smart+? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo […]

Offerte Amazon di Domenica : Huawei PSmart+ - Xperia XZ2 - notebook e tanti gadget! : Ecco le Offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive Offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione Offerte e alla sezione Coupon dove troverete le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, ecco tutte le migliori Offerte di oggi! Geekbuying: ...

Huawei P Smart+ : selfie di qualità e AI per tutti : Ufficializzato anche in Italia, ecco il P Smart+ di Huawei, modello appunto plus di un già ottimo smartphone venduto a inizio 2018. Questa versione è maggiorata per una serie di motivi. Prima di tutto lo schermo, che passa da poco oltre i 5 pollici a 6,3 pollici, in pratica un mini tablet. Dunque è scomodo? No, per nulla, perché grazie al rapporto di forme in 19,5:9, l’aspetto si allunga ma non si allarga, permettendo ancora di gestire ...

Ancora più allettante il nuovo Huawei P Smart+ : grande sorpresa con 1 euro in più : Non avevamo dubbi che il nuovo Huawei P Smart+ potesse da subito stuzzicare la fantasia dei nostri lettori: trattasi di un dispositivo molto particolare, e di certo superiore al fratello minore che popola gli scaffali dei negozi italiani ormai da mesi (cliccate qui per scoprire le differenze rispetto al P Smart). Se stavate solo aspettando l'occasione giusta per acquistarlo, sappiate che potrebbe esservi stata fornita da Amazon: aggiungendo ...

Huawei P Smart+ è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Huawei P Smart+. Ecco la Scheda Tecnica di Huawei P Smart+ e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Huawei P Smart+ Huawei P Smart+ ufficiale: in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia Ci siamo: Huawei P Smart+ è il nuovo smartphone dell’azienda cinese che in Italia sarà esclusiva […]

Huawei P Smart+ ufficiale : in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia - aggiornato - : In un mondo oggi sempre più frenetico dove lo smartphone diventa il compagno indispensabile per la vita di tutti i giorni, Huawei con il nuovo P Smart + è in grado di accompagnare i consumatori fino ...

Tutta un’altra musica Huawei P Smart+ rispetto a P Smart : differenze scheda tecnica e prezzo : Quali differenze ci sono tra Huawei P Smart+ fresco di presentazione e il Huawei P Smart in commercio da inizio 2018? Le novità nella scheda tecnica sono tali da giustificare anche un prezzo più elevato dell'esemplare appena annunciato? Cerchiamo di capirlo in un primo confronto basato esclusivamente sulle specifiche hardware. Il nuovo Huawei P Smart+ ha uno display FullHD+ da 6,3 pollici (ratio 19,5:9). Il suo più piccolo predecessore P ...

Huawei P Smart+ - 2+2 fotocamere e tanta intelligenza artificiale : (Foto: Huawei) Da oggi un altro smartphone si unisce alla già nutrita scuderia di prodotti che la cinese Huawei ha sfornato quest’anno: si tratta di Huawei P Smart+, versione potenziata del P Smart con il quale il gruppo aveva aperto il 2018 che rispetto all’originale vanta diverse novità. Il telefono mette al centro un display lcd da 6,3 pollici con notch, risoluzione full hd+ e rapporto di forma 19,5:9. Altro tratto distintivo di ...