“Ho capito che…” La dedica di Will Smith alla moglie dobbiamo leggerla tutti

(Di venerdì 3 agosto 2018) La prima volta non era andata molto bene. Era il 1992 quando, ventiquattrenne e reduce dall’incredibile successo della sit – comy il principe di Bel Air, aveva sposato l’attrice Sheree Fletcher. Un periodo turbinoso terminato con il divorzio nel 1995 e una della poche gioie legatenascita del primo figlioard Carroll III, conosciuto come Trey. Da lì sembrava chefosse destinato a una vita da uccel di bosco e invece, appena due anni doposi risposa con l’attrice Jada Pinkett dquale ha altri due figli, Jaden(1998) eow(2000), chiamata così in omaggio all’omonimo personaggio della serie TV Buffy l’ammazzavampiri. Ed è amore verso. Eccoli qui 21 ani dopo in una foto in cui appaiono raggianti e sorridenti con unatutta speciale cheha scritto er celebrare il loro amore: ...