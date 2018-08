Higuain | sì Milan e no Chelsea? Il motivo della scelta

Asta Fantacalcio : non solo Higuain - i giocatori del Milan da prendere : Negli ultimi giorni è stata una delle squadre più attive sul calciomercato di serie A. Parliamo ovviamente del Milan di Rino Gattuso, che con il doppio colpo Higuain e Caldara sogna di tornare a lottare per il tricolore. A giorni tanti italiani si ritroveranno per fare l'Asta del Fantacalcio e come al solito in tanti punteranno anche sui top player di questo Milan. Ma quali sono i cinque migliori giocatori rossoneri sui quali puntare? Proviamo a ...

Higuain AL MILAN - "HO LA PELLA D'OCA" / Il Pipita sottolinea i motivi della scelta : "Mi volevano tutti" : HIGUAIN al MILAN, oggi la presentazione ufficiale: il Pipita in rossonero per 54 milioni, lo conferma il comunicato ufficiale della Juve. Assieme al bomber ci sarà anche Caldara(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Higuain e Caldara - bagno di folla in piazza Duomo a Milano : Primo bagno di folla in rossonero per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, i due neo acquisti del Milan, arrivati con la maxi operazione che ha visto Bonucci tornare alla Juventus. Nel pomeriggio i due ...

Milan - che entusiasmo dei tifosi in Piazza Duomo per Higuain e Caldara : Un migliaio di persone si è radunata venerdì pomeriggio in Piazza Duomo a Milano per dare il primo saluto ufficiale a Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, i due nuovi acquisti del Milan, arrivati nella ...

Milan - Higuain : “La Juve ha scelto così. Chelsea? Mi voleva solo Sarri”. Caldara : “Dimostrerò il mio valore” : Milan- Giornata di presentazione ufficiali per Gonzalo Higuain e Mattia Caldara in maglia rossonera. Higuain è apparso sereno e carico per l’inizio della nuova avventura. Stesso discorso per Caldara: parentesi bianconera già alle spalle, e massima concentrazione per il nuovo percorso in maglia Milan. Higuain “Voglio ringraziare la società Milan per il grande sforzo per […] L'articolo Milan, Higuain: “La Juve ha scelto ...

Higuain : "Qui per riportare Milan al top" : Il 'Pipita' ci crede. "Per prima cosa voglio ringraziare il Milan per il grande sforzo che ha fatto per portarmi qui. Mi ha motivato molto il progetto che hanno in mente: è una bellissima sfida per me ...

Milan : che colpo Higuain - ma il calciomercato rossonero non si ferma qui : Fermo ai box per settimane in attesa delle decisioni del Tas di Losanna per la partecipazione alla prossima Europa League, risultate poi favorevoli, il Milan ha modificato l’asset societario (nominato Paolo Scaroni alla presidenza, l’ex Leonardo entra nella dirigenza) e da pochi giorni è molto attivo nel calciomercato. Il club Milanese è stato immediatamente protagonista ed il lungo ed articolato intreccio con la Juventus ha subito portato ad un ...

I conti dell'operazione Higuain-Bonucci - Caldara - tra Juve e Milan : Il sì di Gonzalo Higuain al Milan ha sbloccato la trattativa di mercato più complicata dell'estate, con il ritorno in tempi record di Leonardo Bonucci alla Juventus e l'arrivo in rossonero di Mattia ...

Scaroni : Higuain fondamentale nel Milan : ANSA, - MilanO, 3 AGO - "Avere una star come Higuain con noi è un passo fondamentale del nostro percorso. Sono sicuro che farà benissimo". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dà il benvenuto all'...

Milan - Higuain spiega i motivi della rottura con la Juventus : Allegri il problema del Pipita : E’ una giornata molto importante per il Milan, sono stati infatti presentati il difensore Caldara e l’attaccante Higuain. Parla il presidente Scaroni: “Quando ci siamo incontrati l’ultima volta, il 21 luglio, vi abbiamo detto che l’intendimento del nuovo azionista del Milan era riportare il club alla posizione che gli spetta per storia, capacità e ambizioni. L’operazione di cui parleremo nella prossima ...

Higuain si presenta : "Il Milan ha fatto di tutto per prendermi - lo riporterò in alto" : Le prime parole in rossonero dell'attaccante argentino: "Milan club speciale, al Chelsea mi voleva solo Sarri"

Higuain : "Milan può fare grandi cose" : ANSA, - MILANO, 3 AGO - "Ho fiducia nell'allenatore e nella squadra, si possono fare grandi cose. Per questo sono venuto al Milan". Così Gonzalo Higuain, nella prima conferenza stampa da rossonero. "...

