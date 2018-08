Higuain-Icardi | il ' nuovo' derby di Milano | bomber a confronto

Argentina - Sampaoli e l’offesa al calcio : niente punte - Aguero - Dybala e Higuain in panchina - Icardi a casa : Aguero, Dybala e Higuain tutti in panchina appassionatamente, le scelte di Sampaoli fanno discutere in Argentina e non solo Aguero, Dybala e Higuain in panchina nell’Argentina per la gara contro la Francia. Sampaoli ha deciso così. Al di là di come finirà la gara, sembra proprio che questa sia l’ennesima follia del tecnico. Chi ha il pane non ha i denti si dice, in questo caso è un detto azzeccatissimo. Un vero peccato avere a ...

Juventus - se va Higuain ci sono Icardi o Morata : TORINO - Il nuovo attacco della Juventus dipende anche da Maurizio Sarri . L'ex allenatore del Napoli a breve verrà annunciato sulla panchina del Chelsea, ma lo shopping dei Blues è già iniziato. Il ...

Juventus - Icardi o Cavani : questo l’unico modo per rinunciare ad Higuain : Icardi O Cavani- Due sole condizioni per dire addio a Gonzalo Higuain. La Juventus ha scelto il suo futuro centravanti. Cavani o Icardi, la dirigenza juventina sarebbe disposta a dire addio al Pipita solamente in cambio di uno tra l’attaccante nerazzurro o il centravanti del PSG. CHELSEA NEL FUTURO Higuain sarebbe pronto a dire addio […] L'articolo Juventus, Icardi o Cavani: questo l’unico modo per rinunciare ad Higuain ...

Calciomercato Juventus - Allegri scatenato : il portiere titolare - lo scambio Higuain-Icardi ed il Real Madrid : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul fronte mercato, i bianconeri sono al lavoro per preparare la prossima stagione. Nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in un collegamento in diretta con gli studi di Tiki-Taka: “la panchina del Real? Ho parlato con Perez, sono lusingato ma ho deciso di restare in una grande squadra, che ha grandi progetti e vuole continuare a vincere. ...

Marotta : "Nessuna richiesta per Higuain. Icardi? È pura fantasia" : Dice e non dice Giuseppe Marotta. A margine della presentazione del libro "La fine del calcio italiano", scritto da Marco Bellinazzo, il dirigente bianconero fa il punto sul mercato senza sbilanciarsi,...

Juventus - irrompe Wanda : si riparte da Icardi-Higuain : TORINO - irrompe Wanda Nara . Il rientro dalle vacanze della moglie-manager di Mauro Icardi riaccende i riflettori su quello che potrebbe diventare lo scambio del secolo. Tra fasi di stallo, ...

Calciomercato - l’Inter trema : Wanda Nara fa le bizze - difficile il rinnovo per Icardi. Scambio con Higuain? : Calciomercato INTER- Si complica inesorabilmente la trattativa tra l’Inter e Mauro Icardi per il rinnovo del contratto. Le due parti stanno discutendo e cercando di trovare una quadra ma non sarà facile: i pretendenti per l’attaccante argentino non mancano e la moglie-manager dell’argentino Wanda Nara, “spara” alto. La prima offerta dell’Inter prevede un accordo fino a giugno 2023 con ingaggio da 6,3 milioni a stagione, a ...

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

Scambio Icardi-Higuain? Quelle mosse di Juve e Inter : L'asse Juventus-Inter è bollente. A rivelarlo è il quotidiano sportivo Tuttosport . In prima pagina infatti riporta la svolta nello Scambio che porterebbe a Torino l'attaccante Mauro Icardi e a Milano ...

