Higuain-Caldara | Shevhcenko applaude il Milan | “Gonzalo sposta davvero gli equilibri | ma

: Accordi raggiunti: @G_Higuain e #Caldara al @acmilan, @bonucci_leo19 alla @juventusfc #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Accordi raggiunti: @G_Higuain e #Caldara al @acmilan, @bonucci_leo19 alla @juventusfc #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : DONE DEAL: Gonzalo Higuain and Mattia Caldara to AC Milan, Leonardo Bonucci to Juventus! ?????? #transfers #donedeal - acmilan : #GH9 & #MC33 ?? Compra le nuove maglie di @G_Higuain e Mattia Caldara ???? -

(Di venerdì 3 agosto 2018) L’attuale commissario tecnico dell’Ucraina ha parlato della maxi operazione messa in piedi dae Juventus,ndo i rossoneri Un’operazione complessa ma al tempo stesso affascinante, che riaccende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Lo scambio trae Juventus è adesso ufficiale, Bonucci torna in bianconero e la coppiasposa il nuovo corso del club di Elliott, regalando sorrisi ed emozioni ad un intero popolo. LaPresse/Claudio Furlan Contento per l’affare anche Andriy Shevchenko, uno che dise ne intende eccome: “uguale a nessuno, e nemmeno simile. Basta con questi paragoni, fanno soltanto male.non assomiglia a me, non assomiglia a Inzaghi, non assomiglia agli attaccanti del passato del. Ma ha avuto una grande storia in Italia e va rispettato per questo” le parole di Sheva alla Gazzetta ...