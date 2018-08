HAPPY BIRTHDAY MR KING

HAPPY Birthdays - recensione : I "simulatori di vita" o "simulatori di divinità" sono un genere gestionale molto apprezzato, che su console ha sempre faticato ad imporsi. Gli ecosistemi evolutivi spesso spaventano i giocatori meno esperti nel gestire mondi completamente aperti e plasmabili, motivo per cui serie storiche come Black & White e Populous sono rimaste confinate quasi esclusivamente su PC, lasciando alle console titoli più leggeri come The Sims o Harvest Moon. ...