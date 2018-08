Guerra commerciale | Cina | ' dobbiamo rispondere a dazi per difendere nostra dignità'

Fed bullish blinda il dollaro - ma eccezione yen con timori Guerra commerciale : Il dollaro rimane solido, grazie all'assist della Federal Reserve. All'indomani dell'annuncio dell'istituto, che si è mostrato determinato a proseguire nel percorso di rialzo dei tassi, gli ...

La Guerra commerciale non farà deragliare il ciclo economico : Tutte le principali regioni risentirebbero di un eventuale aumento dei dazi sull'industria automobilistica; ciò rappresenterebbe un grave shock per l'economia mondiale e la crescita mondiale, almeno -...

Stati Uniti e Cina ci riprovano - nuovi spiragli contro la Guerra commerciale? : Gli Stati Uniti e la Cina stanno cercando di riavviare i colloqui finalizzati a scongiurare una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo. A sostenerlo sono diverse fonti vicine ai vertici delle rispettive amministrazioni, che precisano come i rappresentanti diplomatici del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin e ...

Sindaco Los Angeles : "stupida la Guerra commerciale" con la Cina - : ... le autorità temono una grande perdita di posti di lavoro e un forte rallentamento dell'economia a livello 0-1%. Senza attriti commerciali, questa cifra potrebbe raggiungere i 5-6%, ha detto il ...

Guerra commerciale : c'è o no? Cosa comprare in entrambi i casi : Sta di fatto che, però, il repubblicano continua nella sua politica di rialzo delle tasse doganali e la Cina non è intenzionata a sottomettersi. Da qui la domanda: Cosa fare se le schermaglie fra ...

JP Morgan - AD Dimon : banche centrali e Guerra commerciale. I due rischi principali per l'economia : "Non voglio spaventare nessuno, ma non abbiamo mai avuto in precedenza un piano di QE e non abbiamo mai assistito di conseguenza a una sua fine". Così il numero uno di JP Morgan, l'amministratore ...

L’Ue può restare al riparo da un’escalation della Guerra commerciale? : Dopo la Bce che ha confermato tassi stabili nell’area euro fino all’estate 2019, i mercati attendono con ansia le riunioni di tre banche centrali previste per questa settimana: Boj (Giappone), Fed (Stati Uniti) e Banca d’Inghilterra. Tre appuntamenti con le politiche monetarie di altrettante aree st

Guerra commerciale : i dazi li pagheranno anche i clienti di BMW. Rincari per questi SUV : La Guerra commerciale Usa-Cina, iniziata ufficialmente all'inizio di luglio con l'entrata in vigore delle tariffe punitive volute da Donald Trump sui prodotti cinesi, per un valore di $34 miliardi e ...

L'Ue può restare al riparo da un'escalation della Guerra commerciale? : ... con gravi ricadute economiche e finanziarie su gran parte dell'economia globale. A sostenerlo è Jason Schenker, capo economista di Prestige Economics. Intervistato da 'Bloomberg', Schenker afferma ...

Cina-Usa : la Guerra commerciale rischia di tramutarsi in una guerra valutaria : Pechino ha replicato adottando tariffe della medesima entità e accusando gli Stati Uniti di "aprire il fuoco" contro il mondo con le loro... Trump, aveva sferrato un attacco alla Cina alla fine del ...

Europa e Stati Uniti trovano l'accordo : scongiurata la Guerra commerciale : Mentre Trump si bea del successo della "tariffa zero" Bruxelles prende tempo per continuare a negoziare senza temere l'imposizione di nuovi dazi

Bce - Draghi mette in guardia su rischi "Guerra commerciale" : "La forza dell'economia conferma la nostra fiducia che la sostenuta convergenza dell'inflazione verso il nostro obiettivo continuerà nel prossimo futuro e sarà mantenuta anche dopo una graduale ...

Usa e Ue trovano un'intesa per porre fine alla Guerra commerciale : 'Si apre una nuova fase'" : Fmi 'felice' dell'accordo Christine Lagarde , il direttore generale del Fondo monetario internazionale, si è detta subito 'felice' dell'impegno di Usa e Ue affermando che 'l'economia globale non può ...

La Guerra commerciale di Trump avvicina Europa e Cina : Lanciandosi contemporaneamente contro Pechino e Bruxelles, Donald Trump ha provocato l’avviCinamento dei due blocchi che ha preso di mira. Leggi