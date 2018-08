Gué Pequeno replica allo sfottò di una pornostar | ' Ti ho messo il c***o in

Blastingnews

(Di venerdì 3 agosto 2018) Negli ultimi giorni la notizia dell'ingresso di Guénel roster artisti della BHMG Acronimo di 'Billion Headz Money Gang', l'etichetta discografica fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles, gli indiscussi dominatori della trap italiana ha suscitato enorme clamore mediatico. Ciò che ha catturato l'attenzione del pubblico però – suscitando innumerevoli polemiche – oltre alla portata della notizia in sé, è il modo attraverso il quale la comunicazione è stata data dalla BHMG, ovvero tramite la diffusione di alcune grafiche che ricalcano in tutto e per tutto l'iconografia della 'Death Row Records', la leggendaria etichetta discografica californiana, attiva negli anni '90, che ha annoverato tra le sue fila veri e propri pezzi di storia dell'hip hop come Tupac e Dr. Dre. Un paragone non da poco, che ha fatto indispettire tantissimi utenti on line, tra quali anche una ...