Grillo | ironia in spiaggia | Pronto Salvini | c' è un nero | fai qualcosa VIDEO

(Di venerdì 3 agosto 2018) Beppeprova con l’a stemperare i toni che in questi giorni si sono innalzati, e molto, sul tema del razzismo. Il comico genovese, co-fondatore del Movimento 5 Stelle, inscena una telefonata al ministro dell’Interno, Matteo, direttamente da unadella Sardegna: “ma dove sei? Qui sono in mezzo a noi, è in, sdraiato sul lettino, prende il sole e dorme... Chi le vende le borse ora, io? Ma guarda... sta entrando in acqua a fare il bagno, ci sono i bambini. E poi ordina al bar come noi. Faiperché la situazione ti sta scappando di mano. Sennò chiamo Luigi (Di Maio, ndr), ma poi lui è buono”. Ilè stato pubblicato sui canali ufficiali di Beppee riprende l’attore comico in maglietta e costume da bagno. Il leader carismatico del M5S prima avvisa il ministrodella presenza di un uomo di colore sdraiato su un lettino, ...