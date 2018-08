Grecia | dopo gli incendi si dimette ministro della Protezione civile

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono ancora “decine di dispersi”. Dopo le fiamme - Atene colpita da forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...

Incendi Grecia - 81 morti accertati ma ci sono ancora decine di dispersi : Europa a lutto dopo l’Apocalisse di Fuoco [FOTO] : 1/101 ...

Il giorno dopo gli incendi in Grecia : Le fiamme sono quasi tutte sotto controllo, ma ci sono almeno 74 morti e ancora decine di dispersi: il governo parla di "tragedia indicibile", mentre la magistratura indaga sulle cause The post Il giorno dopo gli incendi in Grecia appeared first on Il Post.

Incendi Grecia - resort e cemento dopo le fiamme : il precedente del 2007 tra l’Attica e il Peloponneso : Cosa muove miliardi di euro in Grecia da maggio a ottobre? Il turismo. Ecco a dove partire per farsi qualche domanda sui roghi che stanno devastando la marina ateniese provocando oltre 70 morti. Anno 2007. La Grecia era ancora inebriata dai fasti delle Olimpiadi 2004, organizzate alla perfezione ma costate tre volte più del previsto anche per via di tangenti, il caso Siemens-Ote e i mille rivoli della politica che è stata parte del buco ...

Incendi in Grecia : animali dispersi dopo i roghi - si cercano sui social : A seguito degli Incendi che stanno divampando in Grecia, sono numerosi gli animali dispersi: molti proprietari li stanno cercando sui social media, e tante persone hanno pubblicato le foto di quelli ritrovati ma di cui non si sa nulla, riporta “Keep talking Greece”. Sui social sono presenti liste di animali ancora dispersi e trovati, a volte corredate da foto e numeri di telefono. L'articolo Incendi in Grecia: animali dispersi dopo i ...

Cristiano Ronaldo elargisce una mancia d’oro dopo la sua vacanza in Grecia : : Cristiano Ronaldo ed il gesto eclatante per lo staff dell’hotel in Grecia in cui ha alloggiato prima di diventare un calciatore della Juventus Lì dove Cristiano Ronaldo è stato raggiunto da Andrea Agnelli, per la conclusione dell’affare CR7-Juventus, il portoghese pare aver lasciato il segno. Nel resort in cui l’attaccante ha alloggiato prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, secondo il The Sun, ...

Torneo dell'Amicizia. Italia-Grecia 84-74 dopo un supplementare. Venerdì contro la Francia alle 19.00 : ... #8 Felipe Motta , 2003, G, Stella Azzurra Roma, #9 Davide Poser , 2003, A, Universo Treviso Basket, #10 Nicola Berdini , 2003, Pm, Reyer Venezia, #11 Daniele Greggi , 2003, G, Honey Sport City, #14 ...

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Lavoro : Ocse - mercato Italiano insicuro - peggiore dopo Grecia Spagna Turchia : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Non sorprende che, dato l’ancora elevato tasso di disoccupazione e l’incidenza di contratti a termine, il livello d’insicurezza nel mercato del Lavoro”, cioè la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito, “sia il quarto più alto tra i paesi Ocse, dopo Grecia, Spagna e Turchia”. E’ quanto emerge dall’Employment Outlook 2018 pubblicato oggi ...

Grecia - Tsipras : necessita di politica bilancio prudente dopo... : La Grecia riuscirà a soddisfare le proprie esigenze quando lascerà il programma di salvataggio ad agosto, ma non tornerà alle pratiche del passato che l'hanno portata alla crisi, ha detto oggi il ...

Grecia : S&P alza rating a B+ dopo accordo Eurogruppo : Roma, 26 giu. (AdnKronos/dpa) – Standard & Poor’s alza il rating della Grecia a B+ con outlook stabile. Una decisione che arriva dopo l’accordo all’Eurogruppo sui termini per l’uscita della Grecia dal suo terzo piano prevedendo, in particolare, misure per alleggerire il debito. Per S&P, in questo modo, vengono ora ridotti in modo significativo i rischi sul debito sovrano greco. L'articolo Grecia: S&P ...

UE - Grecia fuori dalla crisi : dopo 8 anni - esce dal programma di aiuti dell'Ecofin : Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato la crisi greca: dopo 8 anni nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmente fuori pericolo [VIDEO], ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine degli aiuti Ecofin dopo la maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici dell'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine agli aiuti con un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la ...

UE - Grecia fuori dalla crisi dopo 8 anni - esce dal programma di aiuti dell'Ecofin : Stamane l'Eurogruppo ha ufficialmente archiviato la crisi greca: dopo 8 anni nerissimi il paese ellenico si ritrova ufficialmente fuori pericolo, ma con una popolazione provata ed impoverita. La fine degli aiuti Ecofin dopo la maratona non stop a Lussemburgo, il ministro per gli affari economici dell'Ue, Pierre Moscovici ha potuto porre la parola fine agli aiuti con un'ultima tranche per 15 miliardi, concordando, nonostante la contrarietà ...

Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi : “Ora debito più sostenibile” : Dopo 8 anni finisce il commissariamento della Troika in Grecia. Draghi: “Ora debito più sostenibile” I ministri delle Finanze dell’area Euro hanno raggiunto l’accordo sull’uscita della Grecia dal programma di aiuti e sull’estensione di 10 anni delle scadenze del suo debito pubblico. Atene si impegna a mantenere un bilancio pubblico con un forte avanzo primario. […] L'articolo Dopo 8 anni finisce il commissariamento ...