Gravissimo Niki Lauda | trapiantato un polmone a Vienna

“Gravissimo”. Niki Lauda in ospedale. Le condizioni dell’ex campione della Ferrari : L’ex campione di Formula 1 Niki Lauda si trova in gravi condizioni. LA notizia, poco più di un’indiscrezione, è trapelata dall’ospedale generale di Vienna dove l’ex Ferrarista è ricoverato da giovedì scorso. Ad annunciarlo è stato l’ospedale, secondo quanto riportano i media austriaci. “A causa di un aggravamento delle sue condizioni polmonari, Niki Lauda è stato sottoposto a un trapianto presso il Vienna General Hospital. ...

