“Gravissimo” Niki Lauda in ospedale Le condizioni dell’ex campione della Ferrari

: F1: trapianto polmoni per Niki Lauda, e' gravissimo ++ Clinica universitaria, e' in condizioni molto critiche - TgLa7 : F1: trapianto polmoni per Niki Lauda, e' gravissimo ++ Clinica universitaria, e' in condizioni molto critiche - Eurosport_IT : Stay strong, Niki Lauda! ?? I suoi polmoni risentono ancora del gravissimo incidente sofferto nel 1976 ?? - HuffPostItalia : Niki Lauda gravissimo dopo un trapianto di polmone -

(Di venerdì 3 agosto 2018) L’exdi Formula 1si trova in gravi. LA notizia, poco più di un’indiscrezione, è trapelata dall’generale di Vienna dove l’exsta è ricoverato da giovedì scorso. Ad annunciarlo è stato l’, secondo quanto riportano i media austriaci. “A causa di un aggravamento delle suepolmonari,è stato sottoposto a un trapianto presso il Vienna General Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito”, si legge nel comunicato diramato dall’.L’exsta, in passato, era stato già sottoposto a un trapianto di reni. “Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica, e Konrad Hotzenecker hanno eseguito con successo il trapianto – ha aggiunto l’-. Ora chiediamo grande comprensione ai media. La famiglia non farà dichiarazione ...