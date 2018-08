Gratta e Vinci | cosa cambia per chi li compra La decisione è delle ultime ore

"Nuoce alla salute" - Gratta e vinci come il fumo : gratta & vinci come il fumo di sigaretta , "nuoce alla salute". A dirlo è il decreto Dignità appena approvato alla Camera e ora in attesa del passaggio al Senato. Studiata come una delle misure ...

Gratta&Vinci come fumo : ora la scritta "Nuoce a salute" : I Gratta&Vinci pericolosi quanto le sigarette. Almeno a leggere la scritta "Nuoce alla salute" che già campeggia sui pacchetti dei prodotti da tabacco e che ora diventa obbligatoria pure sui tagliandiUn emendamento al decreto Dignità della deputata Pd, Elena Carnevali, approvato alla Camera e che ha ricevuto consensi anche dalle opposizioni, stabilisce infatti che sui Gratta&Vinci d'ora in poi saranno apposti avvisi sui rischi di ...

I grillini si accaniscono anche con i Gratta e vinci : Doveva essere il governo del cambiamento e del rilancio del lavoro in Italia. Al momento Luigi Di Maio ha prodotto

Roma : A Ostia arrestato ladro di ‘Gratta e vinci’ : Roma- Approfittando dell’oscurita’, era riuscito a scardinare la finestra di un bar di via delle Triremi, ma il rumore ha messo in allarme alcuni residenti della zona che hanno allertato il 112. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia sono immediatamente accorsi sul luogo indicato dalle numerose segnalazioni, constatando l’effrazione alla finestra del bar e il furto consumato all’interno ...