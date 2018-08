Grand Theft Auto 5 si avvicina a quota 100 milioni di copie vendute

eurogamer

: Quasi 100 milioni di copie vendute per #GTA5. - Eurogamer_it : Quasi 100 milioni di copie vendute per #GTA5. - EsrTorino : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Everyeye : Take-Two: Grand Theft Auto 5 ha quasi raggiunto quota 100 milioni di copie -

(Di venerdì 3 agosto 2018) Take Two ha reso noti i propri risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale 2019. In occasione della conference call, la compagnia ha già parlato delle proprie aspettative per l'attesissimo Red Dead Redemption 2, ora è il turno di un altro peso massimo, ovvero5.Stando a quanto riportato da Dualshockers, durante l'incontro nel quale si è parlato dei risultati dei giochi di Take Two, è stato confermato che l'apprezzatissimo titolo è ormai vicino a100di:"L'anno fiscale 2019 è cominciato bene, i risultati del primo trimestre hanno superato le nostre aspettative, grazie aOnline e NBA 2K18, che hanno generato più profitti del previsto, ma anche grazie alla continua richiesta di5, che siora a100di unità. Di conseguenza, abbiamo intenzione di alzare le nostre ...