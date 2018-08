Gran Galà della Pizza | dal 12 al 16 agosto a Serino

Palmi - Grande successo per la prima edizione del Galà dello Sport : In apertura l'intervento del primo cittadino, che ha dichiarato: "Questa iniziativa dimostra la sinergia creatasi tra l'amministrazione ed il mondo delle associazione . In più, essa è il giusto ...

ICC - Barcellona-Tottenham 2-2 : gol e highlights. BlauGrana ok ai rigori - la vittoria la regala Malcom : Barcellona-Tottenham 2-2 , 7-5 dcr, 15' Munir , B, , 29' Arthur , B, , 73' Son , T, , 75' N'Koudou , T, Gol, emozioni e spettacolo a Pasadena tra Barcellona e Tottenham. Un pareggio pirotecnico tra ...

Bolle - l'étoile dei due mondi per un Gran Galà da tutto esaurito : galà in piazza, spettacoli in televisione e anche con "OnDance" , una festa della danza che si è svolta a Milano dall'11 al 17 giugno, ndr ., . L'intento è quello di offrire una visione della danza ...

Gran Gala De Charitè per l’Ospedale Bambino Gesù : A Roma l’evento benefico in favore del reparto oncologico dell’Ospedale pediatrico organizzato dall’associazione L’Alba del Terzo Millennio di Sara Iannone. L’Hotel St Regis Rome ha ospitata la serata ispirata alle donne che hanno segnato la politica e la cristianità. Lunedì 16 luglio 2018, nel meraviglioso salone Ritz dello storico Hotel St Regis in via Vittorio Emanuele Orlando a Roma, si è svolta la prestigiosa iniziativa benefica organizzata ...

Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) potrebbe avere uno scanner dell’iride : Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) dovrebbe poter contare su un sensore per il riconoscimento dell'iride. Ecco cosa sappiamo al momento L'articolo Il Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) potrebbe avere uno scanner dell’iride proviene da TuttoAndroid.

Ariana Grande : Pete Davidson le ha regalato qualcosa di molto più importante dell’anello di fidanzamento : E ha spiegato il perché difendendosi dalle critiche The post Ariana Grande: Pete Davidson le ha regalato qualcosa di molto più importante dell’anello di fidanzamento appeared first on News Mtv Italia.

Il Gran Galà arriva online : appuntamento il prossimo 26 novembre : Il Galà si terra il 26 novembre 2018, a Milano, e sarà trasmesso da Sky Sport. Nel corso della cerimonia, saranno premiate sette categorie, quali: squadra dell'anno, calciatore dell'anno, allenatore ...

Gran Galà lirico al Castello Svevo di Cosenza : Più di due ore di musica che si annuncia come evento ulteriore per la città di Cosenza e per pensare il mondo dell'Opera come possibilità artistica utile, in un periodo estivo e vacanziero, per la ...

Samsung Galaxy S10 Avrà 3 Fotocamere - Una Sarà Grandangolare! : Prime informazioni su Samsung Galaxy S10: Avrà 3 Fotocamere, una Sarà grandangolare in stile GoPro! Anteprima Galaxy S10: prezzo, uscita, caratteristiche, scheda tecnica Samsung Galaxy S10 So bene che è presto per parlare di Galaxy S10, il nuovo top di gamma di Samsung che non uscirà prima del 2019. Sul web però sono trapelate le prime informazioni su […]

Samsung Galaxy S10 Avrà 3 Fotocamere - Una Sarà Grandangolare! : Prime informazioni su Samsung Galaxy S10: Avrà 3 Fotocamere, una Sarà grandangolare in stile GoPro! Anteprima Galaxy S10: prezzo, uscita, caratteristiche, scheda tecnica Samsung Galaxy S10 So bene che è presto per parlare di Galaxy S10, il nuovo top di gamma di Samsung che non uscirà prima del 2019. Sul web però sono trapelate le prime informazioni su […]

Siracusa - inaugurate le Feste Archimedee : Gran Galà finale con il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra : Scienziati che saliranno sul palco, durante il finale, dimostrando come scienza, arte, informazione e leggerezza possono convivere e migliorare la realtà in cui vivono adulti e bambini.

Susan Sarandon si è fatta arrestare a 71 anni e ci regala una Grande lezione di civiltà - e di vita - : ... è stata arrestata e poi rilasciata dopo una manifestazione non autorizzata a Washington contro il presidente Donald Trump e la sua politica nei confronti degli immigrati .

Umberto Tozzi - 40 Anni Che Ti Amo / La replica regala sempre Grandi emozioni : il discorso di Marco Masini : Il concerto evento di Umberto Tozzi in replica su rete 4 riavvolge il nastro della carriera dell'artista. Serata ricca di ospiti, con grandi esibizioni e dichiarazioni di stima e affetto. (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 05:24:00 GMT)

Flessione Samsung Galaxy S9 nelle vendite : come mai non inGrana? : Non stanno vendendo particolarmente bene i Samsung Galaxy S9, che non starebbero riuscendo a tenere il passo dei Galaxy S8. Secondo quanto appena diffuso dal leaker Ice universe, a cavallo di questo Q2 2018 si stima che il top di gamma asiatico, nella sua doppia versione, raggiunga quota 8 milioni di esemplari venduti, che diverrebbero 28 per la fine dell'anno: numeri tutto sommato di un certo tipo, ma comunque ben lontani da quelli fatti ...