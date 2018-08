Governo | lite sulla Legge Mancino La Lega | va abolita No di Di Maio

Tav - lite tra Toninelli e il commissario di Governo Foietta. “Non lo incontro senza dati”. “Surreale - non sono controparte” : “Non lo incontro fino a quando non ho i dati scientifici“. “Perlomeno surreale parlarsi attraverso i media, non sono una controparte”. Dopo due mesi di mail e mancate risposte, inviti a faccia a faccia disertati e continui richiami allo studio del dossier, si accende lo scontro tra il ministro delle Infrastrutture e il commissario straordinario di governo sulla Torino-Lione. Perché se da una parte Danilo Toninelli ...

Imprese : Alleanza Coop a Governo - in anni crisi 100mila fallite per ritardi debiti Pa : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – L’Alleanza delle Cooperative italiane chiede un intervento al governo per ridurre i ritardi nei pagamenti da parte della amministrazioni pubbliche verso i fornitori. “Negli anni della crisi sono fallite 100.000 Imprese a causa dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione. A conti fatti, tra i fallimenti, 1 su 4 è stato determinato dai mancati pagamenti della PA. Chiediamo al governo, ...

Lite al telefono Giorgetti-Tria Vertice convocato e poi annullato Governo - ancora caos sulle nomine : caos nel Governo e nella maggioranza sulle nomine. Tanto che - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - ci sarebbe stata una telefonata definitva "non troppo cordiale" tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria Segui su affaritaliani.it

Lite fra Inps e Governo su quanti saranno i disoccupati : Al contrario di quel che spesso si pensa, infatti, l'economia non è una scienza esatta: non è un'opinione, certo, ma nemmeno una disciplina in grado di predire, con assoluta certezza, i risultati di ...

olimpiadi invernali 2026 - dopo la lite lega-m5s - il Governo pronto a lasciare la decisione al coni - Sport : 'La decisione è anche di natura politica', spiegava nei giorni scorsi il presidente del coni Giovanni Malagò, attendendo una indicazione dal governo Cinquestelle-Lega. Poiché invece un'indicazione ...

Olimpiadi 2026 - dopo la lite Lega-M5S il Governo potrebbe lasciare la decisione al Coni : Adesso tocca al Coni. Il Consiglio dei ministri, da cui sarebbe dovuta uscire una indicazione di massima rispetto alla città che l’Italia candiderà a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, secondo fonti di governo, non ha invece preso posizione, probabilmente a causa delle divergenze tra i ministri del Movimento 5 Stelle, compattamente e pubblic...

Lega e M5S discutono sui vaccini. La prima lite dalla nascita del Governo : Medici contro Del resto il mondo dei medici si schiera in blocco contro l'idea di Salvini. 'I 10 vaccini sono sicuri, efficaci e indispensabili a garantire la protezione di tutta la popolazione verso ...

Lega e M5S discutono sui vaccini. La prima lite dalla nascita del Governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del Governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...