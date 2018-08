Governo | arriva la tempesta E questa volta non servirà a nulla chiudere i porti…

Inps di Crotone - il caso Arcuri arriva al Governo : interrogazione della Granato - M5S - : di Redazione Crotone24news.it interrogazione ai ministri Di Maio e Bongiorno: «paradossale che la dirigente che ha denunciato il caso venga cacciata». La senatrice M5s Bianca Laura Granato, segretaria ...

Pensioni - il piano di aumenti del Governo : "Fate presto - non si arriva a fine mese" : Quota 100, 42 anni di contributi o 64 anni di età minima per andare in pensione. Sono queste le ultime ipotesi circolate sulla riforma delle Pensioni promessa in campagna elettorale da Movimento 5 stelle e...

Brunetta : 'Il Governo non arriva alle elezioni europee - era meglio rivotare a luglio' : Nella puntata di questo 23 luglio della trasmissione Omnibus su La7 è intervenuto Renato Brunetta, deputato di Forza Italia giunto alla terza Legislatura in Parlamento ed ex ministro della Pubblica Amministrazione, il quale ha parlato di alcuni aspetti politici ed economici che potrebbero minare la durata del Governo Conte e si è soffermato pure sulla situazione della FCA ex Fiat dopo l'uscita di scena di Marchionne. Vediamo meglio che cosa ha ...

Beppe Grillo compie 70 anni : dalla tv alla piazza - sino ad arrivare al Governo : ... sperimenta sulla sua casa il primo esempio di 'net-metering', poi lancia il suo blog che, complice l'intuizione di Gian Roberto Casaleggio , diventa subito uno dei più visitati al mondo. Ed è ...

Tassa sulle colf? Arriva il dietrofront : Governo pronto a cambiare la norma : Per i collaboratori domestici sarà cancellato il contributo aggiuntivo dello 0,5%, a carico delle famiglie, per il rinnovo dei contratti a termine. Sui voucher la Cgil pensa al referendum. Di Maio: «Voto di fiducia? Solo se c’è ostruzionismo».

“Ecco cosa sono”. L’attacco al Governo è pesante. Da chi arriva : “Chi al governo da noi” spalleggia la guardia costiera libica “è un annegatore”. Lo scrive sul proprio profilo Twitter lo scrittore Erri De Luca a proposito di quello che sta accadendo ai migranti nel Mediterraneo. “La guardia costiera libica – sottolinea – fa servizio carcerario in acque internazionali, riportando in schiavitù gli sfuggiti alle torture e alle estorsioni. Non salva e lascia ...

Palermo : Sinistra Comune - arrivare al 2022 con un Governo forte : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - "Vogliamo rilanciare l'esperienza di governo della città e per fare questo abbiamo posto al sindaco alcune questioni fondamentali che, a nostro avviso, sono decisive per rendere durature le trasformazioni di Palermo". Così, in una nota, Sinistra Comune a Palermo. "Rite

Letta : 'Iniziai come operaio - sono arrivato al Governo con Berlusconi senza fare politica' : In occasione della 4a edizione del Premio giovani comunicatori organizzato da AGOL e svoltosi questo mercoledì 12 luglio nella splendida cornice del Foro Italico a Roma, è intervenuto in una delle sue rare uscite pubbliche Gianni Letta, a lungo giornalista e noto per essere stato più volte Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Silvio Berlusconi. Per l'occasione Letta ha raccontato pubblicamente alcuni aneddoti della sua biografia ...

Lo stop a Matteo Salvini arriva dal Governo : Tensione tra ministeri di Interno e Difesa. Dopo le parole del ministro Matteo Salvini – che ha parlato di uno stop alle navi delle missioni internazionali – arriva la risposta del ministero guidato dal ministro Elisabetta Trenta. Fonti della Difesa hanno infatti puntualizzato nella serata di domenica che “Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni” e che “le regole di ingaggio ...

Renzi all'assemblea Pd : «A forza di fare la guerra al Matteo sbagliato - arriva il Governo Salvini» Video : So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti'. 'Chi in questi ultimi 4 anni anziché dare una mano al progetto ha cercato di demolire il Pd ha distrutto non il Pd ...

Decreto dignità - salve le maestre con diploma magistrale : arriva la proroga del Governo : Avvio regolare dell'anno scolastico per quasi 6 mila insegnanti con diploma magistrale assunte con riserva. Di Maio: "Abbiamo stabilito una proroga di 120 giorni per risolvere la questione del licenziamento di tanti docenti magistrali vittime di una sentenza del Consiglio di Stato: ora avremo tempo per trovare una soluzione".Continua a leggere

Arriva la Pontida di Governo : La sua prima volta da segretario della Lega, nel maggio del 2014, dal 'pratone verde' Matteo Salvini , in felpa, spiegava che "da Pontida partiva la liberazione dall'euro di una Lega disponibile anche ...

[Il punto] Il Governo getta la spugna sui vincoli di bilancio europei. Ma arriva il monito del partito di Savona : Il ritorno delle partite di giro sul fronte fiscale Spirito battagliero che però il governo ha messo da parte in particolare dopo l'intervista del ministro dell'Economia Tria. Dell'idea di finanziare ...

Governo - Travaglio : “Quando arrivarono Monti e Renzi c’erano articoli che sembravano i cinegiornali Luce” : “Governo Conte? Ho notato un enorme pregiudizio che non ha paragone coi governi precedenti”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Vi ricordate quando è nato il Governo Monti? I salamelecchi al loden di Monti? Le lodi alla sua sobrietà? Sembrava che fosse arrivato il salvatore della patria. E vi ricordate quando è arrivato Renzi? La giaguara Boschi e la ...