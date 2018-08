Google sta ridisegnando l’interfaccia per gli acquisti in-app | ecco com’è fatta

Google ritorna in Cina. Ma collaborerà alla censura euro di Stato : ... in una conferenza tenuta durante il festival Code Conference, dichiarò : 'Quello che mi interessa è aiutare gli utenti a livello globale in ogni angolo del mondo. Google è per tutti' - aggiungendo ...

Google ritorna in Cina. Ma collaborerà alla censura di Stato : ... in una conferenza tenuta durante il festival Code Conference, dichiarò : 'Quello che mi interessa è aiutare gli utenti a livello globale in ogni angolo del mondo. Google è per tutti' - aggiungendo ...

KLM e Google Assistant insieme per aiutarci a trovare il volo ideale : KLM e Google Assistant uniscono le forze per aiutare gli utenti a trovare il volo ideale con i comandi vocali: la compagnia aerea dei Paesi Bassi e l'assistente virtuale di Big G vogliono facilitare la vita ai passeggeri, ma per ora solo in inglese o olandese.

Google assume un pezzo grosso di Sony PlayStation : Google ha assunto Richard Marks, dipendente da 19 anni di Sony e impegnato nella divisione che si occupa della console PlayStation

Google assume un altro pezzo da novanta : il co-creatore di PlayStation VR Richard Marks : Sono ormai diversi mesi che si parla della possibile entrata all'interno del mondo dei videogiochi e in particolare di quello console da parte di Google. Le prime avvisaglie si sono già avute a inizio anno, poco dopo l'assunzione del veterano ex Sony e Microsoft, Phil Harrison, come elemento chiave della divisione Advanced Technology and Projects.Poi c'è stato spazio per i rumor riguardanti Project Yeti: un qualche tipo di hardware legato a ...

Che facciamo stasera? Te lo dice Google : La nuova funzionalità arricchita dai consigli personalizzati si trova nella sezione 'For You' della barra di navigazione, organizzata per categoria , 'concerti', 'festival', 'spettacoli', 'eventi ...

Google continua ad evolvere le routine per Assistant e Home permettendo di programmarle : Una tra le numerose novità annunciata al Google I/O 2018 per i Google Home è pronta ad evolversi ancora una volta, al momento solo negli USA

Terrorizzato di fronte alle scale mobili : ecco chi è Google - il cane che ha conquistato i social : ecco chi è Google: vi presentiamo l’esemplare di Golden Retriever, che è diventato famoso sui social, dopo che il padrone ha mostrato il video del suo cane impaurito di fronte alle scale mobili del centro commerciale Google, non è solo il motore di ricerca più famoso del mondo, ma è anche uno stupendo Golden Retriever di due anni, che è diventato famoso dopo un video postato sui social dal suo padrone. Il bellissimo esemplare ...

Guida : abilitare il nuovo Material Design nella versione stabile di Google Chrome : Google ha iniziato a lavorare sul nuovo Material Design di Chrome per Windows a partire dal mese di aprile quando comparve per la prima volta nelle build dedicate agli sviluppatori. Se fino a poco tempo fa la nuova UI era un’esclusiva di Chrome Canary, con il rilascio al pubblico di Chrome 68 l’azienda di Mountain View l’ha finalmente implementata nella versione stabile del suo browser. Tuttavia, almeno per il momento, il ...

Google testa la barra di navigazione che si adatta dinamicamente alla tonalità di Gboard : Da qualche settimana è stata notata una correlazione tra la tonalità della Gboard e il colore della barra di navigazione del sistema operativo L'articolo Google testa la barra di navigazione che si adatta dinamicamente alla tonalità di Gboard proviene da TuttoAndroid.

Sostituire Google Assistant con Alexa o Cortana su Android : Vuoi mettere Cortana o Alexa al posto di Google Assistant sullo smartphone Android ? Oggi ti insegnamo a "licenziare" Google Assistant e assumere Cortana o Alexa

Lenovo Smart Display - lo schermo intelligente con Google Assistant è già vendita negli USA : Lenovo Smart Display arriva già sul mercato statunitense in entrambe le versioni da 8 e 10 pollici. Presentato al CES 2018 lo schermo intelligente à la Amazon Echo Show è un dispositivo con Google Assistant piuttosto innovativo e che si pone un passo avanti rispetto alle funzionalità dei comuni assistenti virtuali.

Google Drive si appresta a raggiungere quota 1 miliardo di utenti : In occasione della conferenza Google Cloud Next, Google ha annunciato che questa settimana Google Drive dovrebbe arrivare a un miliardo di utenti