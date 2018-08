Google Maps | la nuova modifica non piace a coloro che credono che la Terra sia piatta

Sapremo quanto resta di batteria a chi condivide la sua posizione su Google Maps : Pochi mesi fa, infatti, l'app di Google ha aggiunto la possibilità di conoscere i tempi di attesa al ristorante , e nelle grandi metropoli del mondo, come New York, Parigi, Madrid, Mosca, la ...

Le Google Maps sono diventate sferiche : (Foto: Google) La piattaforma di cartografia digitale e navigazione Google Maps è un’opera in continua evoluzione che fin dalla nascita si è arricchita di funzionalità e contenuti mese dopo mese, e nelle ultime settimane ha dato prova di sapersi rinnovare ultariormente con un paio di novità, delle quali una darà sicuramente qualche grattacapo ai terrapiattisti. Come ha riportato in queste ore da Venturebeat (ma il cambiamento sembra essere ...

La condivisione della posizione su Google Maps mostra ora la percentuale di batteria dei contatti collegati : Condividendo la posizione con un amico o un conoscente su Google Maps vi verrà ora segnalata anche la percentuale di carica della batteria residua. […] L'articolo La condivisione della posizione su Google Maps mostra ora la percentuale di batteria dei contatti collegati proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia (finalmente) il Navigatore per Google Maps Go : Google ha pubblicato sul Play Store l'applicazione Navigatore per Google Maps Go: l'app offre una navigazione GPS vocale passo passo ottimizzata per Android Go e non può essere utilizzata autonomamente. L'articolo Google rilascia (finalmente) il Navigatore per Google Maps Go proviene da TuttoAndroid.

Un fix per i glitch di Google Maps in Android Auto è in roll out : Google ha comunicato che è finalmente in roll out un fix per i glitch di Google Maps in Android Auto. Le prime segnalazioni risalgono allo scorso aprile ed il fix, atteso per giugno, sta finalmente arrivando. L'articolo Un fix per i glitch di Google Maps in Android Auto è in roll out proviene da TuttoAndroid.

Google Maps sul web notifica quando è ora di uscire per non fare tardi agli appuntamenti : La versione web di Google Maps è ora in grado di inviare notifiche all'utente quando è "Ora di uscire", per aiutarlo a non arrivare in ritardo agli appuntamenti. Da oltre un anno il client web di Google Maps si è arricchito delle notifiche, anche se inizialmente erano riservate alle Guide Locali e non erano particolarmente utili. L'articolo Google Maps sul web notifica quando è ora di uscire per non fare tardi agli appuntamenti proviene da ...

Vede passare la Google Car e reagisce così : scatta la censura nella Street View su Maps : Da quando è attivo il servizio Maps di Google , con la possibilità della funzione Street View , avvistare una Google Car , che riprende le immagini dei luoghi in tutto il mondo, è sempre un evento che desta curiosità. I più esibizionisti, inoltre, probabilmente fremono per apparire sul web, ma c'è chi ha deciso di andare oltre, preparandosi ad apparire nelle riprese ...

Google Maps permette ora di votare un luogo direttamente dalle notifiche : Google Maps diventa ancora più smart e permette adesso di lasciare un voto per un luogo visitato direttamente dalla tendina delle notifiche, senza dover […] L'articolo Google Maps permette ora di votare un luogo direttamente dalle notifiche proviene da TuttoAndroid.

APP FITNESS SVELA LUOGHI MILITARI / Il caso Polar - Flow ed Explora : i luoghi nascosti di Google Maps : App FITNESS SVELA luoghi MILITARI: Polar, Flow ed Explora sono al centro di un vero e proprio caso come accadde con Strava. Tracciamento e dati sensibili condiviso con utenti in chiaro.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Google Maps - nuove funzioni per evitare il traffico : ... mezzi pubblici o a piedi e, in questo modo, di organizzare viaggi e spostamenti in qualunque parte del mondo ci si trovi. Sfruttando alcuni trucchetti, poi, si possono scoprire delle scorciatoie o ...

Google Maps migliora il livello del traffico in sei paesi - ma peggiora il limite di velocità in altri sette : Google ha recentemente migliorato il livello del traffico in Andorra, Bahamas, Malta, San Marino, Isole Vergini Statunitensi e Vietnam, ma ha ridotto la qualità della funzionalità per il limite di velocità in Ghana, Laos, Mauritania, Myanmar (Birmania), Arabia Saudita, Sierra Leone e Venezuela. L'articolo Google Maps migliora il livello del traffico in sei paesi, ma peggiora il limite di velocità in altri sette proviene da TuttoAndroid.

Le info sul traffico di Google Maps ora sono disponibili anche a San Marino - e non solo - : Quella buona è che Google ha migliorato il servizio relativo alle informazioni sul traffico , estendendolo a sei nuovi Paesi del mondo, tra i quali c'è anche San Marino . Da ora, la funzione è "...

Google Maps - in arrivo la migliore feature di Waze : il report degli incidenti : Google sta investendo nel mondo della "navigazione" anche su servizi esterni ai due principali che ha sotto il suo cappello. Lo scorso mese l'incubatore Area 120, sempre di Google, ha realizzato una ...

Milano Pride 2018 - su Google Maps il percorso del pride è color arcobaleno : Al Milano pride 2018 sfilano, oltre ai cittadini, anche le aziende, come Microsoft, Facebook, Coca Cola, LinkedIn e Google: su maps infatti tutto il percorso del pride milanese è segnato con una striscia arcobaleno. LEGGI L'ARTICOLO / FOTO I VOLTI DEL CORTEO / FOTO LA SFILATA...