Google Home migliora la gestione delle luci smart

Google continua ad evolvere le routine per Assistant e Home permettendo di programmarle : Una tra le numerose novità annunciata al Google I/O 2018 per i Google Home è pronta ad evolversi ancora una volta, al momento solo negli USA

Ho cercato di realizzare il sogno del mio Google Home : duettare con Stevie Wonder : ... io e GOGO eravamo pronti per il grande passo: incontrare Nick Smart, la persona a capo del dipartimento Jazz di una delle più rinomate accademie di musica nel mondo, la Royal Academy of Music. ...

Con l'app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine : L'ultimo aggiornamento all'app Google Home, quella che consente di governare i dispositivi di Big G, mostra una gestione rivista del Chromecast

Cambiare frase ok Google su Google Home : Cambiare frase ok Google Google Home con una a tuo piacimento, Personalizzare Ok Google. Come personalizzare la frase Ok Google per attivare l'assistente vocale su telefono Android è possibile Cambiare frase ok Google su Google Home

Google Home consente ora di gestire calendari iCal e importati : Google Home consente ora di decidere quali calendari gestire, mostrando quelli collegati al proprio account Google, inclusi quelli iCal o importati via web.

L'app Google Home continua a lavorare a novità per Smart Display e abitazioni multiple : L'app Google Home riceve un nuovo aggiornamento, con piccolo novità estetiche e molte novità nascoste nel codice, in vista di funzioni interessanti.

20 cose assurde che puoi chiedere a Google Home : È in Italia oramai da qualche mese Google Home, lo speaker connesso che permette di interagire con la voce intelligente ideata da Big G e ottenere informazioni e indicazioni su richieste particolari, utili o meno alla vita di tutti i giorni. Da giugno, televisioni e radio trasmettono le peripezie di gente come Alessandro Borghese, Elisabetta Canalis, Fedez e Gennaro Gattuso, alle prese con situazioni in cui l’Assistente di Google, anche sullo ...

Deezer su Google Home ora è disponibile anche in Italia : Ce ne è voluto di tempo, ma finalmente Deezer è disponibile su Google Home anche in Italia. I primi due Paesi a riceverlo furono […]

Saldi ufficiali su prezzo Google Pixel 2 XL - Google Home e Home Mini - anche 100 euro in meno : Partiti i Saldi ufficiali del Google Store sul prezzo Google Pixel 2 XL ma anche su due accessori molto in voga al momento, ossia Google Home e Google Home Mini. Direttamente sul sito di Mountain View sarà possibile fare shopping hi-tech da oggi e fino al 18 luglio, risparmiando e non poco sullo smartphone lanciato lo scorso anno e anche sui dispositivi per una casa smart e connessa. Ecco di seguito le nuove condizioni di vendita appena rese ...

Tempo di saldi : sconti per Google Pixel 2 XL - Google Home e Google Home Mini su Google Store : Anche sul Google Store vanno di scena i saldi, con sconti sulla gamma Google Home e sull'attuale flagship Google Pixel 2 XL.

Google sta valutando due alternative per rimpiazzare il pulsante Home su Chrome : Google sta vagliando l'idea di sostituire la casetta stilizzata che, nel browser da mobile, reindirizza alla Home. I candidati sono due

Anche l'app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme : La tendenza è ormai quella e ora Anche l'app Google Home pare essere pronta o quasi a ricevere un aggiornamento importante in termini di design. Si tratta chiaramente del nuovo Material Theme, stile che Big G sta per lanciare Anche sull'app di controllo per Google Home, Chromecast e dispositivi del genere.

Recensione Google Home Mini : Oggi andremo a parlare di un prodotto molto interessante arrivato da qualche mese in Italia, il Google Home Mini. Questo bellissimo oggetto di design vi potrà aiutare a casa in varie occasioni, come ascoltare della buona musica, accendere le luci o più semplicemente chiarire ogni vostro dubbio. Confezione Di solito non mi soffermo troppo sulla confezione dei prodotti che testo. Ma per questo Google Home Mini posso fare un’eccezione. Home ...

Google Home - mini - e Chromecast non funzionano? Tranquilli - abbiamo la soluzione : Si tratta di un problema comune che ha colpito diversi utenti in tutto il mondo, me compresa. Ho provato ad attivare il mio Google Home mini per essere aggiornata sulle notizie del giorno e mi ha ...