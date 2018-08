Golf – WGC-Bridgestone Invitational | Poulter leader | Woods 14°

sportfair

: Poulter prende la vetta del WGC-Bridgestone Invitational; 46° Francesco Molinari - GolfToday_it : Poulter prende la vetta del WGC-Bridgestone Invitational; 46° Francesco Molinari - TranSpoNewsEnIt : Stanley afferra il cavo in anticipo ma tigre sul prowl al WGC - TranSpoNewsEnIt : Woods ottiene 1 Ultima crepa a Firestone per edizione definitiva WGC -

(Di venerdì 3 agosto 2018) WGC-: Ian, 14°, 46° Francesco Molinari. In alta classifica Rickie Fowler, Jon Rahm, Rory McIlroy e Justin Thomas. In ritardo Dustin Johnson Francesco Molinari ha iniziato in sordina il WGC-, terzo dei quattro tornei del WGC, il minitour mondiale, sul percorso del Firestone CC (par 70), ad Akron nell’Ohio. E’ al 46° posto con 70 (par) colpi, costretto da quattro bogey al continuo inseguimento del par raggiunto con determinazione, ma era prevedibile un calo di tensione, almeno in partenza, dopo le energie spese nel vittorioso Open Championship e nelle gare precedenti. Non è certo out con tante buche a disposizione, anche se ilIan(62, -8) ha otto colpi di vantaggio. E’ a quattro dalla vetta Tiger(14° con 66, -6), che ha un ottimo feeling con il Firestone CC, dove ha vinto ben otto volte. Non ...