Gli strani video-collage di Yuge Zhou

'Negri di m...' : spari da un'auto in corsa contro Gli stranieri del centro migranti : Ancora un caso di spari contro stranieri in Italia, questa volta arriva dalla Toscana. Uno o due colpi di pistola, accompagnati da un epiteto razzista, sarebbero stati esplosi ieri sera, intorno alle ...

Torino - presi Gli aggressori di Daisy Osakue - azzurra dell’atletica : “Cercavano una straniera” : Identificati gli autori dell’aggressione, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Daisy Osakue, colpita ad un occhio da un uovo, lanciato dagli occupanti di un’auto in corsa. Si tratta di tre ragazzi italiani abitanti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri – comuni della cintura di Torino – che hanno utilizzato una Fiat Doblò, intestata al padre di uno di essi. I tre sono stati denunciati per lesioni e omissione di soccorso. Il ...

Il consiGliere straniero che non sa l'italiano molla "DeMa" : Non si sono preoccupati, a Palazzo San Giacomo, nemmeno di verificare l'elemento basilare per l'esercizio dell'azione politica da parte del consigliere. Che conoscesse, cioè, la lingua in cui sono ...

Accoltellamenti - spaccio - rapine per strada Il Viminale conta Gli attacchi deGli stranieri : Così sul suo principale canale social ha elencato i fatti di cronaca che nelle ultime ore hanno registrato violenze compiute da cittadini stranieri e ha rilanciato il decreto sicurezza annunciato ...

Carceri - Antigone : “Nessuna emergenza criminalità legata aGli stranieri” : Secondo i dati dell'ultimo rapporto dell'associazione Antigone, il tasso di detenzione degli stranieri è diminuito di oltre 2 volte negli ultimi 10 anni. Un risultato ottenuto grazie al successo del patto di inclusione. Più una comunità viene integrata, più diminuisce il rischio che i suoi appartenenti finiscano in carcere.Continua a leggere

La Cina rafforzerà i controlli suGli investimenti stranieri : Il governo cinese si appresta a introdurre una nuova normativa che richiede una revisione di ogni investimento «strategico» straniero in società quotate sotto il profilo della sicurezza nazionale. Una ...

“Limiti al turismo e stop aGli stranieri” : la svolta sovranista dell’Isola di Pasqua : «Gli stranieri si stanno prendendo il nostro territorio». L’ennesimo allarme di un premier dell’Est Europa, qui, non c’entra. Il Vecchio Continente è lontano 20 ore di aereo. Ma gli echi dell’ondata sovranista sembrano risuonare anche in mezzo al Pacifico, nella remota Isola di Pasqua. L’avvertimento è stato lanciato da Pedro Pablo Edmunds Paoa, si...

Ischia : volontari stranieri e associazioni locali ripuliscono la scoGliera del castello Aragonese : Plastica, polistirolo, pezzi di barca e ferro arrugginito. Più di 200 chili di rifiuti sono stati rimossi dalla Baia di Cartaromana a Ischia Ponte, sotto lo scenario incantato del castello Aragonese. Le operazioni di pulizia, organizzate dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, hanno visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio. Le attività sono cominciate la mattina del 27 luglio alle 8 e sono proseguite fino a sera ...

Turismo : il 40% della spesa deGli stranieri è per la tavola : Teleborsa, - Circa il 40% della spesa degli stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o ...

Roma - “Non si affitta aGli stranieri” : la denuncia del sindacalista Soumahoro : “Non si affitta a stranieri“: è quanto si è sentito rispondere da un’agenzia immobiliare Aboubakar Soumahoro, il sindacalista dei braccianti dell’Unione Sindacale di Base. Il 38enne italo-ivoriano ha raccontato la vicenda su Facebook: dopo una telefonata durata oltre quattro minuti, si è visto negare la possibilità di affittare una casa a Roma quando l’operatrice ha sentito “le iniziali del mio nome e ...

Aperti aGli stranieri - «sbaGliano» le superiori e non vanno nei musei. Ecco Gli studenti medi : E poi ci sono due elementi inaspettati: «I ragazzi non fanno sport fuori da scuola e non sono mai andati in un museo con i genitori, dato impressionante per una città come Bologna, da sempre molto ...

