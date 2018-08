Gli italiani e i desideri in cucina | ricette veloci ed elettrodomestici smart

Daisy Osakue - Gli aggressori sono tre giovani italiani : l'auto del raid è di un consiGliere Pd - hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il...

Europei di nuoto 2018 - Gli italiani in gara venerdì 3 agosto : Inizia l'avventura degli azzurri, con in particolare l'esordio di Fabio Scozzoli e Simona Quadarella nelle batterie del mattino Europei di nuoto 2018, programma e orari tv di venerdì 3 agosto

Dl dignità - Morani (Pd) attacca : “Fondo contro ludopatia? Si recuperino i 49 milioni che la Lega deve aGli italiani” : Scontri e provocazioni in Aula durante l’esame del decreto dignità. Ad attaccare la maggioranza M5s-Lega, durante il dibattito su un emendamento per il fondo contro il gioco d’azzardo patologico, è la deputata dem Alessia Morani. “Io propongo un incremento di 49 milioni di euro per il 2018. Dove trovarli? Possono essere tranquillamente recuperati con un’azione di Legalità: dalle somme che la magistratura ha detto ...

Auto nuova : qual è il colore preferito daGli italiani? : Gli italiani sono ancora poco propensi ad osare sul colore della carrozzeria. Con qualche eccezione...

Daisy Osakue - Gli aggressori sono tre giovani italiani : l'auto del raid è di un consiGliere Pd - hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre avrebbero detto di aver agito per «goliardia». Una bravata, insomma che potrebbe costare alla primatista italiana under 23 nel lancio del disco la partecipazione agli Europei di atletica per la cura al cortisone che è costretta a ...

Tedeschi Uber Alles - Gli italiani ne hanno molta fiducia : Tedeschi Uber Alles: secondo un sondaggio sulla fiducia riposta dagli italiani nei paesi europei e nei leader stranieri, condotto da Istituto Piepoli su un campione di oltre mille persone, la Germania ...

La provocazione di Vittorio Sgarbi : «Musei gratis solo per Gli italiani» : 'La ragione di questa scelta è semplice - spiega Sgarbi -Risulta al ministro Bonisoli che le biblioteche siano a pagamento? Non lo sono in nessuna parte del mondo. E siccome l'arte italiana è come la ...

