Gli aggressori di Daisy Osakue | «Il razzismo non c’entra»

vanityfair

: ?? Presi gli aggressori di #DaisyOsakue, l'atleta ferita due giorni fa a #Moncalieri - repubblica : ?? Presi gli aggressori di #DaisyOsakue, l'atleta ferita due giorni fa a #Moncalieri - petergomezblog : Daisy Osakue, identificati gli aggressori. Sono 3 ragazzi italiani:Un 19enne confessa sette lanci di uova: “erano a… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Tra gli aggressori di Daisy il figlio di un consigliere Pd: “È stata solo una goliardata”… -

(Di venerdì 3 agosto 2018) «L’abbiamo fatto per gioco. Non sapevamo cosa fare. Lo giuro, ilnon c’entra nulla. Adesso vorrei solo chiedere scusa a». Gli autori del lancio di uova che la notte tra il 29 e il 30 luglio hanno colpitosulla tempia vicino all’occhio sinistro, causandole una lesione della cornea, sono tre ragazzi torinesi di 19 anni: Federico De Pascali, Fabio Montalbetti, e Matteo Piovano. A causa del loro gesto, la campionessa italiana under 23 di lancio del disco, rischia di non partecipare ai campionati europei di atletica leggera, in programma dal 2 al 12 agosto a Berlino. «Siamo tre minchioni» ha raccontato Federico a La Stampa, lui che era alla guida dell’auto (di papà) da cui sono partite le uova e che è figlio di Roberto De Pascali, consigliere comunale del Pd a Vinovo. Una notizia immediatamente commentata dal ministro dell’Interno Matteo ...