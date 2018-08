Gli 88 voli semivuoti dell' Air Force Renzi Quella volta che Alfano viaggiò da solo

Canottaggio - Europei 2018 : le dichiarazioni deGli azzurri. Luca Rambaldi : “Ora siamo consapevoli del nostro potenziale” : Quattro equipaggi azzurri hanno ottenuto il pass diretto per la finale nella prima giornata degli Europei di Canottaggio di Glasgow (Gran Bretagna). Tra questi il più brillante è stato il quattro di coppia maschile, che ha vinto la propria batteria, come fatto ance dal due senza femminile. Sorpresa positiva poi per Kiri Tontodonati nel singolo femminile, che accede alla finale con il secondo tempo, come Clara Guerra tra i Pesi Leggeri. Andiamo ...

Hockey prato - Italia in collegiale a Praga : tutti Gli azzurri convocati - tre amichevoli con la Rep. Ceca : L’Italia sta svolgendo un raduno a Praga (Repubblica Ceca), cinque giorni di allenamento che si concluderanno domenica 5 agosto. La Nazionale di Roberto Da Gai si sta preparando per le Hockey Series Open 2018 di Hockey prato maschile che si disputeranno a Gniezno (Polonia) dal 28 agosto al 2 settembre. In quell’occasione gli azzurri affronteranno i cechi, l’Ucraina, la Lituania, i padroni di casa e Cipro. Nei prossimi giorni ...

Mostra il Rolex al polso - il fiGlio di Costacurta e Martina Colombari vessato daGli hater : le vomitevoli minacce [GALLERY] : Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari bullizzato su Instagram, Achille ed i commenti riprovevoli sotto le sue foto social Da ‘Mi scopo tua madre‘ a ‘Ti accoltello‘: questi sono i commenti da brividi che si leggono sotto l’ultima foto Instagram di Achille Costacurta. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari è stato preso d’assalto sui social dopo che ha condiviso una storia in cui ...

Ecco i nuovi taGli aGli onorevoli : Le indennità aggiuntive dei deputati potrebbero avere i giorni contati. Se fosse stato per il numero uno di Montecitorio, Roberto Fico, la delibera per cancellare gli 'extra' di ottantotto onorevoli ...

Milano - la doppia vita deGli avvocati ai tavoli del Refettorio Caritas : All'ora di pranzo cambia il mondo. L'atmosfera del grande studio legale di piazza Meda, affacciato su business internazionali, cede il passo a un'altra atmosfera. Si va in periferia, in piazza Greco, per servire il pranzo agli ...

Monaco - donna elude per sbaGlio i controlli e scoppia il caos : 300 voli cancellati : I controlli di sicurezza negli aeroporti europei, ma non solo, sono sempre più rigidi. Impossibile, pensare di sfuggire ai varchi. Eppure, a Monaco di baviera al Franz Josef Strauss International Airport, qualche giorno fa, una donna di 40 anni, inavvertitamente è riuscita ad eludere la sorveglianza è ha scatenato - non è un eufemismo - l'inferno: la sua disattenzione, infatti, ha provocato l'evacuazione del Terminal 2 e la cancellazione di ...

Tokio - stop a 418 voli neGli aeroporti di Haneda e Narita per il tifone Jongdari : Teleborsa, - L'arrivo del tifone Jongdari sulla costa sud orientale del Giappone ha letteralmente sconvolto i trasporti aerei nipponici in questo weekend . Le previsioni fornite dall'Agenzia ...

La fisica deGli scivoli deGli acquapark : (Foto: Pixabay) Divertirsi, ma cum judicio. Siete all’acquapark: avete provato tutti gli scivoli e le piscine, vi siete asciugati al sole, rilassati sotto l’ombrellone con una bibita rinfrescante. Scesa l’adrenalina, riflettete: non è il momento migliore per ripassare un po’ di fisica di base? Ed è qui che entriamo in gioco noi, a ricordarvi la scienza alla base delle emozioni che avete appena sperimentato. Cominciamo dalle basi. O meglio dalle ...

dal 27 luGlio al 3 agosto - I Teatri della Cupa tra Novoli - Campi Salentina - Trepuzzi e Cerrate - Lecce - : Su palchi più o meno "tradizionali" , con prezzi popolari e accessibili, e in alcune piazze , ingresso gratuito, si alterneranno spettacoli per adulti e per famiglie. Tra gli ospiti Massimiliano ...

Rimborso voli Rynair cancellati per sciopero anche oggi 26 luGlio : risarcimenti e diritti dei viaggiatori : Possibile ottenere il Rimborso dei voli Rynair cancellati per lo sciopero di ieri 25 ma anche di oggi 26 luglio? Quali diritti hanno i viaggiatori a causa della protesta dei lavoratori della compagnia che si è trovata costretta a cancellare oltre 600 tratte nel mondo in questo caldo periodo vacanziero? La mobilitazione sta avendo delle proporzioni davvero notevoli e prevede un risarcimento per chi ha visto svanire il suo viaggio di piacere o ...

Serie A - tutti i risultati delle amichevoli del 25 luGlio : Triestina-Lazio 0-3 14' Minala, 59' Immobile, 80' Lulic Lazio primo tempo, 3-5-2, : Proto; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Minala, Durmisi; Luis Alberto, Rossi. Lazio secondo tempo, ...

Sciopero Ryanair - 600 voli cancellati/ Ultime notizie - caos all'aeroporto Marconi : il racconto di una famiGlia : Sciopero Ryanair, oggi 25 luglio: 600 voli cancellati in Italia e tutta Europa, le Ultime notizie e gli orari. Disagi e caos negli aeroporti.

